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Нещодавно на фронті знайшла кохання: у Києві попрощалися з бойовим медиком "Блискавкою"

Анна Ярославська
12 августа 2023, 15:10 обновлено 12 августа, 15:18
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Дар‘я Філіп'єва за час своєї служби врятувала сотні життів українських військових.
Дарина Філіп'єва загинула на фронті
Дар‘я Філіп'єва загинула на фронті / Колаж: Главред, фото: facebook.com/ariana.von.stahl ​

На фронті загинула бойовий медик Дар‘я Філіп'єва, відома під позивним "Блискавка". За час своєї служби дівчина врятувала сотні життів українських військових. За заслуги перед Україною її нагородили почесним нагрудним знаком "Сталевий хрест".

У суботу, 12 серпня, в Києві захисницю України провели в останню путь. Попрощатися з дівчиною прийшли побратими, рідні, друзі та небайдужі кияни, передає Obozrevatel.

У Києві попрощалися з
У Києві попрощалися з "Блискавкою" / Фото: war.obozrevatel.com
Попрощатися в Дариною прийшли всі небайдужі
Попрощатися з Дар‘єю прийшли всі небайдужі / Фото: war.obozrevatel.com
Дарину Філіп'єву провели в останню дорогу
Дар‘ю Філіп'єву провели в останню путь / Фото : war.obozrevatel.com

Що відомо про Дар‘ю "Блискавку" Філіп'єву

Дівчина була родом із Сум, але в останні роки проживала в Києві. Освіту здобула в Сумському державному університеті.

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Вперше прийшла в армію в 2019 році. Закінчила курс для бойового медичного персоналу. За свою швидку реакцію отримала позивний "Блискавка".

Дарина Філіп'єва
Дар‘я Філіп'єва / Фото: facebook.com/ariana.von.stahl ​
Дарина Філіп'єва
Дар‘я Філіп'єва вперше прийшла в армію в 2019 році / Фото: facebook.com/ariana.von.stahl ​

Після початку повномасштабної війни Дар‘я приєдналася до територіальної оборони Києва та почала навчати інших бойовій медицині.

"Я не могла просто залишитися вдома, тому що я солдат, сержант, бойовий медик, і мені потрібно захищати цю країну", - говорила вона в інтерв'ю.

Дар‘я також раніше працювала в 24-й окремій механізованій бригаді. У 2023 році її нагородили почесним нагрудним знаком "Сталевий хрест".

Дарина Філіп'єва
Кілька місяців тому Дар‘я зустріла на фронті своє кохання / Фото : facebook.com/ariana.von.stahl ​
Дарина Філіп'єва
За заслуги перед Україною Дарину нагородили почесним нагрудним знаком "Сталевий хрест" / Фото: facebook.com/ariana.von.stahl ​

Кілька місяців тому дівчина зустріла на фронті своє кохання. Однак разом вони пробули лише кілька місяців.

У загиблої захисниці України залишилися батьки.

Як повідомляв Главред, на війні загинув 21-річний захисник України Максим Деркач з Кіровоградської області. Молодий воїн ЗСУ загинув минулого року на фронті в Запорізькій області, мінуючи дорогу для стримування ворога. Про смерть Героя стало відомо лише зараз.

Також у боях з російськими окупантами загинув мужній воїн ЗСУ - 36-річний Роман Паляниця. Свій останній бій захисник України прийняв на початку травня під Мар'їнкою - разом з побратимами він відбив загін "кадирівців". Романа провели в останню путь 19 липня у Миргородському районі Полтавщини.

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