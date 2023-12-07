'Неможлива історія': у ВР відповіли чи будуть ефективними електронні повістки для мобілізації

У Верховній Раді України виникли значні сумніви стосовно пропозиції вручати повістки за допомогою електронної пошти. Пів року обговорювалася ідея введення повісток в мобільний додаток "Дія". Однак членкиня комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Соломія Бобровська назвала цю ідею "неможливою історією" і висловила сумніви у її ефективності. Про це Бобровська сказала в ефірі телемарафону.
"Для мене було здивуванням, коли я почула про електронний лист. Знаєте, ми пів року говорили про "Дію" і повістки в "Дії", але це неможлива історія. Я думаю, що для багатьох це зрозуміло, тому що цей застосунок викинеться з телефону зі швидкістю світла. Електронні листи - кому вони будуть надсилатися, на яку пошту, на які скриньки, робочі-неробочі... Ця історія не буде працювати", - заявила Соломія Бобровська.
Вона відзначила, що пропозиція про рекомендовані листи виглядає більш реальною, оскільки має заздалегідь встановлену адресу доставки. Проте, за її словами, навіть цей метод не є ідеальним, оскільки вимагає чіткого законодавчого визначення та узгодження щодо того, як використовувати та забезпечувати доступ до електронних скриньок для такої доставки.
"З електронними скриньками для мене це було щось нове. Я не вбачаю, що це може бути дієва робоча історія, і таким чином точно чоловіків не знайдеш і не доправиш до ТЦК. У нас у законодавстві також треба вказати, що таке "електронна скринька" і як нею користуватися. І, в принципі, чи це є механізмом доправлення людині офіційного повідомлення. Ця історія, як на мене, буде тотально неробоча", - додала вона.
Соломія Бобровська вказала на потребу чіткого законодавчого визначення терміну "електронна скринька" та необхідність інструкцій щодо її використання.
Мобілізація в Україні
Нагадаємо, в Україні планують внести зміни до порядку проведення мобілізації. Законопроект буде поданий до Верховної Ради після попереднього узгодження його з Генеральним штабом.
Також Україна впроваджує електронний кабінет для військовозобов'язаних та призовників, який міститиме їх особисті дані. В міністерстві оборони розглядають зміни у процесі мобілізації, включаючи можливу необхідність з'являтися у військкоматі протягом 48 годин.
Крім цього, у Верховній Раді України внесли пропозиції щодо можливих змін у системі мобілізації. Серед них - встановлення відстрочки від призову для студентів, педагогів, осіб певного вікового складу, ветеранів та родичів інвалідів.
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