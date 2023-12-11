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У нас провал в мобілізації: депутат назвала головні проблеми української армії

Єлизавета Бельмас
11 грудня 2023, 19:28
У Верховній Раді України розповіли про головні проблеми в мобілізації.
Депутат назвала головні проблеми української армії
Депутат назвала головні проблеми української армії / колаж: Главред, фото: УНІАН

В Україні продовжили воєнний стан до лютого 2024 року, соответсвенно - продовжена і мобілізація. При цьому, в її процесі є значні недоліки, про які розповіла член Комітету Верховної Ради з національної безпеки, оборони та розвідки Соломія Бобровська.

Проблеми армії в Україні

Найпершою проблемою мобілізації в Україні Бобровська називає відбір за принципом кількості, а не якості. Вона стверджує, що "провал в мобілізації" обумовлений і розслабленістю тилу, і методами ТЦК і ставленням до солдата в армії. Депутат також додала, що всіх обурює, що ТЦК закривають очі на нічні клуби в столиці, але при цьому є сім'ї, в яких всіх чоловіків забрали на фронт.

Другим значним недоліком армії член комітету називає вік і стан здоров'я. Вона пояснює, що чоловіки старше 50 років не зможуть показати такого фізичного результату, як бійці в 30+ років. А також командирам складно управляти тими, у кого є залежності або хвороби, з якими служити взагалі не можна.

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Третім важливим нюансом і проблемою Бобровська називає однобокість комплектації. За її словами, мобілізацію забезпечують ТЦК, які підпорядковуються сухопутним військам і в пріоритеті у них комплектація Сухопутних бригад і однобокість у всіх інших питаннях.

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, українців у 2024 році, швидше за все, чекає посилення мобілізації. Про це в інтерв'ю Главреду розповів політолог, директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов.

Крім цього відомо, що до кінця 2023 року в Україні повинні прийняти новий законопроект про мобілізацію, який регулюватиме питання вручення повісток, відстрочки від служби, фінансової мотивації, дотримання прав військовозобов'язаних.

Також, заступник міністра освіти і науки Михайло Вінницький розповів, що у Верховній Раді розглядається ініціатива, якщо військовозобов'язаний отримує магістратуру вперше, то йому може бути надана відстрочка, якщо вдруге, тоді - ні.

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мобілізація війна в Україні
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