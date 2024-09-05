З'явились хороші новини: якими будуть графіки вимкнення світла 6 вересня

В Україні протягом всієї доби будуть діяти графіки вимкнення електроенергії, але обмеження будуть мінімальними.

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Графік вимкнення світла на 6 вересня / Колаж: Главред, фото: pixabay

В Україні протягом всієї доби 6 вересня будуть діяти графіки погодинних вимкнень електроенергії. Водночас обсяги обмежень будуть мінімальними. Про це повідомляє Укренерго.

Очікується, що споживачам вимикатимуть світло за графіками однієї черги.

"Живлення критичної інфраструктури не обмежується. Увага! В обсягах застосування обмежень можливі зміни. Актуальну інформацію про графіки відключень у вашому регіоні дізнавайтесь на сайті обленерго та його сторінках у соцмережах", - йдеться у повідомленні. відео дня

Що відомо про "Укренерго"? ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

Що означають черги відключення електроенергії / Інфографіка: Главред

Відключення світла в Україні - останні новини

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що країна-агресор Росія хоче повністю вивести з ладу енергетичну інфраструктуру України, тому продовжить ракетні удари по території нашої держави. Однак наслідки таких ударів ніхто не може спрогнозувати. На його думку, зараз рано говорити, що найгірше позаду.

Голова Укренерго сказав, чи будуть блекаути взимку. За його словами, наразі складно прогнозувати, скільки годин зі світлом українці матимуть взимку - все залежатиме від обсягів імпорту електроенергії та погоди.

Експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев заявив, що з початком опалювального сезону обмеження на використання електроенергії та відключення світла повернуться. Адже споживання зросте майже на третину.

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