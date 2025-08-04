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Шалений стрибок вгору: новий курс долара та євро неприємно дивує

Марія Николишин
4 серпня 2025, 16:52
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В НБУ неочікувано опустили вартість гривні.
Шалений стрибок вгору: новий курс долара та євро неприємно дивує
Курс долара та євро на 5 серпня / колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтесь:

  • Яким буде курс валют у вівторок
  • На скільки послабшала гривня

На вівторок, 5 серпня, встановлено новий офіційний курс валют. Що цікаво, вартість євро та долара різко підскочила. Про це відомо з даних на сайті НБУ.

Так, курс долара до гривні на завтра встановлено на рівні 41,79 грн/дол. Українська валюта послабшала на 3 копійки.

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Крім того, по відношенню до євро гривня також послабшала. Вартість євро на 5 серпня установлено на рівні 48,35 грн/євро. Гривня впала на 71 копійку.

Варто додати, що на міжбанку сьогодні курс долара впав на 4 копійки до 41,76-41,79 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня. А на готівковому ринку курс долара зріс на 5 копійок до 41,95 гривень, курс євро зріс на 45 копійок до 48,65 гривень.

Яким буде курс валют до кінця тижня

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий вже повідомляв, що поведінка євро є дуже непередбачуваною. Його вартість протягом тижня може змінюватись відповідно до світових подій.

Однак, за його словами, курсові коливання долара залишатимуться досить передбачуваними. Вартість цієї валюти ймовірно триматиметься на рівні 41,6-42 грн/дол.

Шалений стрибок вгору: новий курс долара та євро неприємно дивує
Курс долара / Інфографіка: Главред

Курс валют - останні новини

Як повідомляв Главред, в прогнозі інвесткомпанії Dragon Capital зазначалось, що курс долара в Україні може зрости до 43,5 гривні до кінця 2025 року, але до кінця 2026 року валюта може коштувати вже 46 гривень.

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин говорив, що з початку 2025 року і до липня євро відчутно зміцнився проти долара – приблизно на 13–15%.

Водночас, експерт Олександр Хмелевський сказав, що наразі ситуація на валютному ринку України не зазнала суттєвих змін порівняно з попередніми місяцями.

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Про джерело: Національний банк України

Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

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