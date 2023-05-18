Білорусь вирветься з лап Путіна і повстане проти РФ, якщо Москва ризикне влаштувати аншлюс - генерал

Після поразки агресора Росії у війні проти України Лукашенко або який-небудь інший політик будуватиме незалежну Білорусь, вважає Микола Маломуж.

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Путіну після поразки в Україні буде не до Білорусі - експерт / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, Главред

Коли країна-окупантка Росія програє війну проти України, очільнику Кремля Володимиру Путіну буде не до Білорусі. У республіці Олександр Лукашенко або який-небудь інший політик будуватиме незалежну державу. Якщо Москва спробує захопити білоруську державу, то нарветься на повстання. Про це заявив колишній голова Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії України Микола Маломуж.

В інтерв'ю Главреду він сказав про те, що Путіну після деокупації ЗСУ всіх своїх територій навряд чи буде до Білорусі. Там Лукашенко або інший політик будуватиме незалежну державу.

"Після програшу Росії на театрі бойових дій в Україні і звільнення українськими військами всіх територій Путіну буде не до Білорусі. Лукашенко або інший політик, який прийде після нього до влади, скористається ситуацією та буде формувати свою незалежну державу. Тому що ідентифікувати себе з Росією, яка програла війну і стала ізгоєм, не захоче ніхто. Бо ніхто не захоче бути ізольованим від усього світу, бути всюди гнаним і засудженим", - вважає Маломуж.

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За його словами, ніхто в Білорусі не погодиться на поглинання Росією, яка програла війну Україні. Буде рішуча відсіч.

"Погодитися на аншлюс Білорусі може наважитися лише якийсь камікадзе, тому що білоруси осміліють, і на протест піднімуться всі: військові, опозиція, активісти. Вони не захочуть бути в одному державному утворенні з переможеною Росією.Тому я думаю, що шансів захопити Білорусь після поразки в Україні у Росії вкрай мало", - підкреслив Микола Маломуж.

Раніше білоруський політичний і громадський діяч, координатор громадянської кампанії "Європейська Білорусь" Андрій Санніков заявив, що Росія проводить поступову окупацію Білорусі.

На його думку, якщо Кремлю знадобиться, Москва воюватиме з Мінськом так само, як і проти України.

Ексочільник Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії Микола Маломуж зазначив, що агресорка Росія програє війну проти України і намагається безпосередньо підключити Мінськ до військових дій з Києвом.

Лукашенко, у свою чергу, чинить опір, і вигадав собі "хворобу", щоб здаватися недієздатним.

Дивіться відео, в якому Маломуж розповів, яку гру влаштував Лукашенко, щоб напряму не воювати проти України:

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