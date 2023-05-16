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Із дозволу КДБ та Лукашенка: у Білорусі не всі зможуть виїжджати за кордон

Юлія Куришко
16 травня 2023, 14:57 оновлено 16 травня, 15:05
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Лукашенко змінив закон "Про порядок виїзду з Білорусі і в'їзду в Білорусь громадян республіки Білорусь".
Із дозволу КДБ та Лукашенка: у Білорусі не всі зможуть виїжджати за кордон
Лукашенко змінив закон про виїзд з Білорусі / колаж Главред: фото: УНІАН

У Білорусі виїхати за кордон вищі чиновники зможуть тільки за попереднього узгодження із самопроголошеним президентом Олександром Лукашенком.

У країні змінили закон "Про порядок виїзду з Білорусі і в'їзду в Білорусь громадян республіки Білорусь". Поправки до цього закону опублікували 16 травня. Закон уже підписав підписав Олександр Лукашенко, повідомили у news.zerkalo.io.

Заборона стосується "політичних адміністративників", країну можна буде покинути лише з дозволу КДБ.

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КДБ Білорусі зможе обмежити виїзд не тільки тим, хто перебуває на профілактичному обліку в органах держбезпеки, а й тим, чий "виїзд суперечить інтересам національної безпеки Білорусі".

Заборона може вводитися на термін до півроку. Які громадяни і на яких підставах потраплятимуть у цю категорію - не повідомляють.

Виїзд також заборонять тим особам, щодо яких ведеться адміністративний процес за вчинення адміністративних правопорушень проти порядку управління, - з метою забезпечення виконання постанови судді про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу, йдеться в правовому порталі Білорусі.

Раніше із Білорусі не випускали боржників, але це стосувалося тих, хто вже отримав штраф і не сплатив його. Нині ж виїзд буде заборонений і тим, щодо кого триває адміністративний процес, а рішення судом поки що не ухвалено.

До "правопорушень проти порядку управління" входять "політичні" статті КпАП: непокора законному розпорядженню або вимозі посадової особи під час виконання нею службових повноважень, порушення порядку організації або проведення масових заходів тощо.

Дивіться відео про те, навіщо Лукашенко готує свій народ до настання Польщі:

Хворий Лукашенко

Нагадаємо, що 9 травня на Красній площі в Москві пройшов парад до Дня перемоги, де Лукашенку стало погано і його відвезли автомобілі "швидкої", а після білоруський диктатор швидко повернувся до Мінська.

Лукашенко вперше не зміг виступити з промовою в Мінську 9 травня, а лише поклав квіти. Церемоніальну промову замість нього виголосив міністр оборони Хренін.

Лукашенко зник вже на два дні. Опозиціонер розповів, що у самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка є проблеми з ногами і хребтом.

Якщо самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко відійде від влади в РБ, то білоруси можуть влаштувати революцію і змінити ситуацію у державі.

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