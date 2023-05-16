Із дозволу КДБ та Лукашенка: у Білорусі не всі зможуть виїжджати за кордон

Лукашенко змінив закон "Про порядок виїзду з Білорусі і в'їзду в Білорусь громадян республіки Білорусь".

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Лукашенко змінив закон про виїзд з Білорусі / колаж Главред: фото: УНІАН

У Білорусі виїхати за кордон вищі чиновники зможуть тільки за попереднього узгодження із самопроголошеним президентом Олександром Лукашенком.

У країні змінили закон "Про порядок виїзду з Білорусі і в'їзду в Білорусь громадян республіки Білорусь". Поправки до цього закону опублікували 16 травня. Закон уже підписав підписав Олександр Лукашенко, повідомили у news.zerkalo.io.

Заборона стосується "політичних адміністративників", країну можна буде покинути лише з дозволу КДБ.

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КДБ Білорусі зможе обмежити виїзд не тільки тим, хто перебуває на профілактичному обліку в органах держбезпеки, а й тим, чий "виїзд суперечить інтересам національної безпеки Білорусі".

Заборона може вводитися на термін до півроку. Які громадяни і на яких підставах потраплятимуть у цю категорію - не повідомляють.

Виїзд також заборонять тим особам, щодо яких ведеться адміністративний процес за вчинення адміністративних правопорушень проти порядку управління, - з метою забезпечення виконання постанови судді про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу, йдеться в правовому порталі Білорусі.

Раніше із Білорусі не випускали боржників, але це стосувалося тих, хто вже отримав штраф і не сплатив його. Нині ж виїзд буде заборонений і тим, щодо кого триває адміністративний процес, а рішення судом поки що не ухвалено.

До "правопорушень проти порядку управління" входять "політичні" статті КпАП: непокора законному розпорядженню або вимозі посадової особи під час виконання нею службових повноважень, порушення порядку організації або проведення масових заходів тощо.

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Хворий Лукашенко

Нагадаємо, що 9 травня на Красній площі в Москві пройшов парад до Дня перемоги, де Лукашенку стало погано і його відвезли автомобілі "швидкої", а після білоруський диктатор швидко повернувся до Мінська.

Лукашенко вперше не зміг виступити з промовою в Мінську 9 травня, а лише поклав квіти. Церемоніальну промову замість нього виголосив міністр оборони Хренін.

Лукашенко зник вже на два дні. Опозиціонер розповів, що у самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка є проблеми з ногами і хребтом.

Якщо самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко відійде від влади в РБ, то білоруси можуть влаштувати революцію і змінити ситуацію у державі.

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