Лукашенко розкукурікався про українську армію під боком: марить ескалацією

Білоруському диктатору всюди ввижаються українські військовослужбовці.

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Лукашенко заскиглив на власному торжестві в Мінську / Колаж Главреда. Фото: скріншоти відео "Пул першого"

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко "пригрозив" жорсткою відповіддю - йому ввижається підготовка України до ескалації на кордоні.

На заході, присвяченому Дню незалежності Білорусі, Лукашенко заявив, що "нічого особливого" на кордоні з Україною немає, пише опозиційне видання "Дзеркало".

При цьому Лукашенко поскаржився, що ЗСУ "дуже активізувалися останнім часом".

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Диктатор розуміє, що скупчення українських військових на кордоні може бути пов'язане з приїздом російських окупантів на честь його свята, але, каже, "не допустить жодної ескалації".

"Я хочу, щоб українське керівництво це почуло. Концентрація Збройних сил, нехай навіть нічого не значущих, дуже небезпечна під час бойових дій. Ми проаналізували ситуацію. Прекрасно розуміємо, що ніякого загострення нам не треба", - сказав ставленик Путіна в Білорусі.

Але у разі "загрози", додав він, "відповідь буде жорсткою і рішучою".

"Я б попросив українців не балуватися і не гратися з вогнем. Це дуже небезпечно", - стверджує Лукашенко.

Чому Лукашенка називають самопроголошеним президентом? Олександр Григорович Лукашенко - білоруський проросійський політик, державний і військовий діяч, де-факто - Президент Білорусі та Верховний головнокомандувач ЗС Білорусі з 20 липня 1994 року. Переобирався на пост президента на виборах 2001, 2006, 2010, 2015 і 2020. Після виборів 2020 року його легітимність не визнає Європейський Союз, США, Велика Британія, Канада, Україна та низка інших держав із 23 вересня того року, пише Вікіпедія. Через авторитарний режим правління, використання адміністративного ресурсу на виборах, обмеження свободи ЗМІ, репресії противників режиму тощо. Лукашенка часто називають "останнім диктатором Європи". 24 лютого 2022 року, після початку вторгнення Росії в Україну, надав територію Білорусі російським військам як плацдарм для просування в Україну і здійснення ракетних обстрілів; таким чином зробив Білорусь фактичним учасником війни. До цього російські війська вже перебували на території Білорусі, але офіційно "на військових навчаннях". Результати президентських виборів у Білорусі 2020 року, в яких офіційно переміг Лукашенко, були широко розкритиковані як сфальсифіковані та спричинили найбільші за час його правління масові протестні акції.

Новини війни - ситуація біля кордону з Білоруссю

Як писав Главред, Росія розкручує ЦІПСО про нібито підготовку України до атак на Білорусь.

Керівник Центру протидії інформації при РНБО Андрій Коваленко підкреслив, що інформація не відповідає дійсності. Чутки Росія поширює для того, щоб відтягнути більше українських сил на цей напрямок.

Раніше ЗМІ помітили в аеропорту Мінська китайський військово-транспортний літак. Журналісти зазначали, що Y-20 доставив туди військових, які братимуть участь у параді до Дня незалежності Білорусі 3 липня.

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