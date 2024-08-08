УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

СНД потрібно триматися разом: Лукашенко заговорив про крах Росії

Степан Гафтко
8 серпня 2024, 22:24
48
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заговорив про можливий крах РФ та необхідності триматися країнам СНД разом.
СНД потрібно триматися разом: Лукашенко заговорив про крах Росії
Лукашенко про можливу поразку РФ / колаж: Главред, фото: УНІАН, Вікіпедія

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зробив заяву про можливий крах РФ у війні проти України. Як сказав Лукашенко, в такому випадку це вплине на всіх членів СНД. Про це повідомило видання БЕЛТА.

"Може скластися ситуація так, що будь-яка з нас - держава - без цієї єдності не обійдеться. І якщо ми сьогодні цього не зрозуміємо, з нами розберуться окремо. Але якщо впаде Росія - ми в цю воронку всі будемо втягнуті", - цитує Лукашенка видання.

Недавно відбулась рада міністрів внутрішніх справ країн, які є членами СНД. Саме там Лукашенко заявив, що на тлі війни в Україні багато керівників у різних країнах СНД почали шукати для себе особисту вигоду.

відео дня

Чому Лукашенка називають самопроголошеним президентом?

Олекса́ндр Григо́рович Лукаше́нко — білоруський проросійський політик, державний та військовий діяч, де-факто — Президент Білорусі та Верховний головнокомандувач ЗС Білорусі з 20 липня 1994 року. Переобирався на пост президента на виборах 2001, 2006, 2010, 2015 та 2020. Після виборів 2020 року його легітимність не визнає Європейський Союз, США, Велика Британія, Канада, Україна та низка інших держав з 23 вересня того року, пише Вікіпедія.

Через авторитарний режим правління, використання адміністративного ресурсу на виборах, обмеження свободи ЗМІ, репресії противників режиму і т. ін. Лукашенка часто називають "останнім диктатором Європи".

24 лютого 2022 року, після початку вторгнення Росії в Україну, надав територію Білорусі російським військам як плацдарм для просування в Україну та здійснення ракетних обстрілів; таким чином зробив Білорусь фактичним учасником війни. До цього російські війська вже перебували на території Білорусі, але офіційно "на військових навчаннях".

Результати президентських виборів в Білорусі 2020 року, в яких офіційно переміг Лукашенко були широко розкритиковані як сфальсифіковані та викликали найбільші за час його правління масові протестні акції.

Самопроголошений президент Білорусі сказав, що з огляду на свій досвід може запевнити, що життя на даний час є мінливим. Він також попрросив глав країн не віддалятися від Росії, навіть попри те, що вона під санкціями.

Війна в Україні та роль Білорусі

Нагадаємо, що останнім часом у ряді ЗМІ говорять про те, що у Лукашенка є проблеми зі зздоров'ям. Вперше про це заговорили під час параду у Москві, коли його додому супроводжували у "швидкій".

Раніше Лукашенко наказав відвести свої війська від кордону з Україною, мотивуючи це тим, що "напруга" щезла.

Також варто сказати, що раніше військовий аналітик, співробітник Служби безпеки України заявив, що можливість війни Білорусі проти України наразі є трохи вищою за нуль.

Читайте інші новини про політику Білорусі та Лукашенка:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні белорусы Олександр Лукашенко
Реклама

Головне за день

США "дали добро" на операцію у Курській області: заява Пентагону

США "дали добро" на операцію у Курській області: заява Пентагону

22:27 Україна
Початку переговорів з РФ на другому Саміті миру не буде: Єрмак назвав іншу ціль

Початку переговорів з РФ на другому Саміті миру не буде: Єрмак назвав іншу ціль

22:26 Україна
Це геніально. Як Україна обдурила Росію з операцією під Курськом

Це геніально. Як Україна обдурила Росію з операцією під Курськом

21:40 Погляди
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Паскудні для України : стали відомі головні вимоги Росії для закінчення війни 3061

"Паскудні для України": стали відомі головні вимоги Росії для закінчення війни

У Зеленського вперше прокоментували події на Курщині та згадали про переговори 2511

У Зеленського вперше прокоментували події на Курщині та згадали про переговори

Під Курськом проти росіян могла бути застосована скіфська тактика : що це таке 2471

Під Курськом проти росіян могла бути застосована "скіфська тактика": що це таке

Наближається чорна смуга: 4 знаки зодіаку, яким не пощастить до кінця року 1615

Наближається чорна смуга: 4 знаки зодіаку, яким не пощастить до кінця року

Останні новини

22:27

США "дали добро" на операцію у Курській області: заява Пентагону

22:26

Початку переговорів з РФ на другому Саміті миру не буде: Єрмак назвав іншу ціль

22:24

Єдине правило для всіх: чому в Австрії тіло людини можуть "виселити" з кладовищаВідео

22:24

СНД потрібно триматися разом: Лукашенко заговорив про крах Росії

22:13

"Схожий на бомжа": путініст Філіп Кіркоров остаточно злетів з котушок

Після виборів у США зміняться обсяги допомоги Україні, і вона не буде безоплатною – ЗолотарьовПісля виборів у США зміняться обсяги допомоги Україні, і вона не буде безоплатною – Золотарьов
21:49

Росіяни рвуть і метають: Алла Пугачова розгромила російських пропагандистів

21:47

В РФ знали про плани атаки на Курську область, але проігнорувало їх - Bloomberg

21:40

Це геніально. Як Україна обдурила Росію з операцією під КурськомПогляд

21:38

Закінчив кар’єру із "бронзою": Беленюк взяв медаль Олімпіади-2024

Реклама
21:30

Тріумфальне повернення: на арені Євробачення-2025 з'явився ще один конкурсант

21:15

Був шанс відрізати Крим: відомо, яка операція ЗСУ могла стати ключовою у війні

21:12

Топ-5 найкращих комедій: фільми, які піднімуть навіть найгірший настрій

21:02

Не дотягнув до "золота": Парвіз Насібов завоював срібло на Олімпіаді

20:45

"Неможливе стало можливим": у Зеленського пояснили реакцію світу на кризу в Курську

20:03

Не Кримський міст: ЗСУ можуть змінити хід війни в Україні - куди потрібно вдаритиВідео

19:57

The Telegraph: операція в Курській області має три цілі

19:54

Jerry Heil зізналася, який відомий чоловік допоміг їй побудувати кар'єру

19:52

На тлі боїв у Курській області: Сирський тричі за день доповідав Зеленському

19:19

Обдурити ніхто не зможе: як перевірити срібло на підробку магнітом і папером

19:11

4 головні цілі: Сирський розповів, що повністю зупинить наступ РФ в Україні

Реклама
19:00

Не через Росію: чому африканські країни припиняють дипвідносини з УкраїноюПогляд

18:51

Як визначити фальшиві долари: правила перевірки, щоб не влетіти в "копієчку"Відео

18:47

Віктор Бронюк із гурту ТіК звільнився із ЗСУ - що сталося

18:30

У трьох регіонах будуть дуже сильні зливи: синоптик попередила про небезпеку

18:28

4 найкращі способи, як відмити пляшку для води: ігнорування правил може вдарити по здоров’юВідео

18:12

Могли захопити стратегічний об'єкт: ЗМІ розкрили подробиці боїв під Курськом

18:12

"Вміють дивувати": ЗСУ прийняли нову стратегію через події в Курську - Reuters

17:53

Включення Суджі до складу Сумського району: що відповіли в Україні

17:38

Ситуація загострюється: окупантам залишилося 15 км до Покровська - BILD

17:31

Відповідь неочевидна: що насправді означає "G" у 5G і чим він відрізняється від 4G

17:30

Скасування весілля і ревнощі: Kazka Зарицька розкрила подробиці особистого життя

17:20

Бізнес приймає виклики: Інтеррибфлот демонструє стійкість в умовах енергетичної кризи новини компанії

17:13

"Життя після шрамів": 1+1 media ініціює масштабний проєкт і збирає досвід бізнесу щодо взаємодії з ветеранами та ветеранками

16:55

Окупанти перекинули новий підрозділ у Вовчанськ: чого вони добиваються

16:54

ЗСУ відновили втрачені позиції і підняли український прапор у Нью-Йорку: що відомо

16:45

Під Курськом проти росіян могла бути застосована "скіфська тактика": що це таке

16:40

Не гірше за Мішину: учасник "Холостячки" вперше показав наречену

16:26

"Паскудні для України": стали відомі головні вимоги Росії для закінчення війни

16:14

Графіки відключень повернулись: кому і коли сьогодні вимикатимуть світло

16:14

Ситуація на ЗАЕС загострюється: тисячу солдатів РФ перекинуто на станцію

Реклама
16:01

В Україні запрацював застосунок для військових "Армія+": що про нього відомоФото

15:46

Які речі притягнуть гріхи та біди: незвичайні прикмети 9 серпня

15:42

Порошенко вимагає від нардепів "Євросолідарності" відпочивати на курортах Європи "непомітно" – блогер Іванов

15:41

Депутат Бундестагу видав "базу" про бої під Курськом: захоплюється рішучістю ЗСУ

15:28

Розпад РФ їм не потрібен: відомо, яким результатом війни зацікавлені в СШАВідео

15:27

F-16 має бути більше: про що домовився Кулеба з главою МЗС Норвегії

15:16

Армія РФ не справляється: кого Кремль екстрено перекидає до Курської області

15:03

Вибір блогерів й читачів: "Книжкова країна" оголосила короткий список власної премії

14:44

Маски скинуто: Klavdia Petrivna розкрила свою особистістьФото

14:40

Дан Балан заговорив українською: росіяни, як зазвичай, істерять

^
Мобілізація в Україні
Як тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦКМіноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працює
Новини України
Новини КиєваМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Війна з Росією
Карта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомога
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки и хитрости
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти