СНД потрібно триматися разом: Лукашенко заговорив про крах Росії

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заговорив про можливий крах РФ та необхідності триматися країнам СНД разом.

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Лукашенко про можливу поразку РФ / колаж: Главред, фото: УНІАН, Вікіпедія

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зробив заяву про можливий крах РФ у війні проти України. Як сказав Лукашенко, в такому випадку це вплине на всіх членів СНД. Про це повідомило видання БЕЛТА.

"Може скластися ситуація так, що будь-яка з нас - держава - без цієї єдності не обійдеться. І якщо ми сьогодні цього не зрозуміємо, з нами розберуться окремо. Але якщо впаде Росія - ми в цю воронку всі будемо втягнуті", - цитує Лукашенка видання.

Недавно відбулась рада міністрів внутрішніх справ країн, які є членами СНД. Саме там Лукашенко заявив, що на тлі війни в Україні багато керівників у різних країнах СНД почали шукати для себе особисту вигоду.

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Чому Лукашенка називають самопроголошеним президентом? Олекса́ндр Григо́рович Лукаше́нко — білоруський проросійський політик, державний та військовий діяч, де-факто — Президент Білорусі та Верховний головнокомандувач ЗС Білорусі з 20 липня 1994 року. Переобирався на пост президента на виборах 2001, 2006, 2010, 2015 та 2020. Після виборів 2020 року його легітимність не визнає Європейський Союз, США, Велика Британія, Канада, Україна та низка інших держав з 23 вересня того року, пише Вікіпедія. Через авторитарний режим правління, використання адміністративного ресурсу на виборах, обмеження свободи ЗМІ, репресії противників режиму і т. ін. Лукашенка часто називають "останнім диктатором Європи". 24 лютого 2022 року, після початку вторгнення Росії в Україну, надав територію Білорусі російським військам як плацдарм для просування в Україну та здійснення ракетних обстрілів; таким чином зробив Білорусь фактичним учасником війни. До цього російські війська вже перебували на території Білорусі, але офіційно "на військових навчаннях". Результати президентських виборів в Білорусі 2020 року, в яких офіційно переміг Лукашенко були широко розкритиковані як сфальсифіковані та викликали найбільші за час його правління масові протестні акції.

Самопроголошений президент Білорусі сказав, що з огляду на свій досвід може запевнити, що життя на даний час є мінливим. Він також попрросив глав країн не віддалятися від Росії, навіть попри те, що вона під санкціями.

Війна в Україні та роль Білорусі

Нагадаємо, що останнім часом у ряді ЗМІ говорять про те, що у Лукашенка є проблеми зі зздоров'ям. Вперше про це заговорили під час параду у Москві, коли його додому супроводжували у "швидкій".

Раніше Лукашенко наказав відвести свої війська від кордону з Україною, мотивуючи це тим, що "напруга" щезла.

Також варто сказати, що раніше військовий аналітик, співробітник Служби безпеки України заявив, що можливість війни Білорусі проти України наразі є трохи вищою за нуль.

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