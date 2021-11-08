Білорусь оголосила Україні демарш і відмовилася від поставок Києву електроенергії - експерт

Електроенергія з Білорусі

Білорусь відмовляється постачати електроенергію в Україну. Як розповіла експерт з питань енергетики Ольга Кошарна, гендиректор Біленерго Павло Дрозд повідомив, що компанія не експортуватиме електроенергію в нашу країну.

Ольга Кошарна опублікувала в Facebook лист Біленерго, який датований 8 листопада.

"Біленерго повідомляє, що з листопада 2021 року постачання електричної енергії в ОЕС України на основі раніше укладених рамкових контрактів здійснюватися не будуть", - йдеться в листі.

Крім того, наголошується що і укладення нових рамкових контрактів також не планується.

Напередодні повідомляли, що Україна почала імпорт електроенергії з Білорусі в обсязі 5 МВт-год. Про це розповів голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКП Андрій Герус.

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Він звернув увагу, що його здійснює саме ТЕТ груп Віталія Бутенка, яка, за його словами, єдина отримала електроенергію з Білорусі, на відміну від НАЕК Енергоатом і ЕРУ Трейдинг, які також викуповували міждержавні перетину для імпорту на аукціонах Укренерго, але фізично його не здійснюють.

Імпорт електроенергії з Білорусі

Білорусь почала експорт електроенергії в Україну з 6 листопада шляхом постачання електроенергії в українську енергосистему, розповіли в Міненерго Білорусі.

"Відповідно до підписаного контракту, поставки будуть здійснюватися протягом листопада", - йдеться в повідомленні.

Графік поставок сформований білоруською стороною з урахуванням наявних технічних можливостей: режимів роботи енергосистеми і потужностей генеруючого обладнання, відзначили в Міненерго Білорусі.

Раніше повідомлялося, що Укренерго викупило право імпортувати електроенергію у листопаді, на якому відповідні потужності викупила державна компанія Енергоатом.

НАЕК Енергоатом викупив перетин для імпорту з Білорусі в листопаді потужністю 885 з 900 МВт. Ще 15 МВт придбало ТОВ Електро Ком'юніті.

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