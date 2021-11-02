УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Україна запросила у Білорусі аварійну допомогу з постачання електроенергії

2 листопада 2021, 17:34

ОЕС України синхронізована з енергосистемами Росії, Молдови та Білорусі.

електроенергія
Електроенергія з Білорусі / pixabay

Білорусь за договором про надання аварійної допомоги поставить в Україну 500 МВт електроенергії.

"2 листопада з 14:00 в рамках договору про надання аварійної допомоги Білорусь почала постачання електроенергії в енергосистему України потужністю 500 МВт", - повідомляє прес-служба Міністерства енергетики України.

Поставки почалися за запитом Києва. Даний випадок не відноситься до довгострокових комерційних контрактів.

ОЕС України синхронізована з енергосистемами Росії, Молдови та Білорусі.

Однак фактично отримати аварійну допомогу Україна може тільки з Білорусі. З РФ в України немає підписаного договору, а Молдова – занадто мала енергосистема для балансування української ОЕС.

Реклама
false

Напередодні прем'єрміністр Денис Шмигаль заявив, що угоди про імпорт електроенергії з Білорусі в Україну поки не укладені, але їх підписання можливе в майбутньому.

читайте такожІмпорту електроенергії з Білорусі та Росії в Україну з 1 листопада не буде - Герус

Шмигаль запевнив, що "ніяких відключень газу та електроенергії не передбачається". І опалювальний сезон йде за планом.

Імпорт електроенергії з Білорусі

Раніше повідомлялося, що Укренерго викупило право імпортувати електроенергію у листопаді, на якому відповідні потужності викупила державна компанія Енергоатом.

НАЕК Енергоатом викупив перетин для імпорту з Білорусі в листопаді потужністю 885 з 900 МВт. Ще 15 МВт придбало ТОВ Електро Ком'юніті.

Читайте також:

viber
Білорусь Україна ринок електроенергії
Зараз ви переглядаєте новину «Україна запросила у Білорусі аварійну допомогу з постачання електроенергії». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
У моду увійшли теплі пальта і куртки жіночі зі штучного хутра незвичайної красиУ моду увійшли теплі пальта і куртки жіночі зі штучного хутра незвичайної краси 2022 - рік якої тварини за східним календарем і в чому його зустрічати2022 - рік якої тварини за східним календарем і в чому його зустрічати Православний календар на листопад 2021: важливі дати і церковні святаПравославний календар на листопад 2021: важливі дати і церковні свята COVID-вакцинація не допоможе: українцям назвали терміни різкого погіршення ситуаціїCOVID-вакцинація не допоможе: українцям назвали терміни різкого погіршення ситуації "Оберіг від імпотенції": Леся Нікітюк в ультракороткій шкіряній сукні розохотила мережу"Оберіг від імпотенції": Леся Нікітюк в ультракороткій шкіряній сукні розохотила мережу
20:17

Скандал в автобусі Києва: пасажирку без маски вигнали з транспорту

20:03

"Ми реально падали з неба на землю": український телеведучий ледь не потрапив в авіакатастрофу

19:51

"Велике будівництво" наблизило дорожню галузь до міжнародних стандартів – МІУ

19:40

Гарячий красень: як зараз виглядає наймолодший син Майкла Джексона

19:35

Під Одесою ціла сім'я отруїлася невідомою речовиною: мати загинула

Реклама
19:28

Графік проведення ЗНО-2022: які дати та предмети Відео

19:02

Прикмети на 3 листопада: що не можна робити в Ілларіонов день і як не потрапити в біду Відео

18:45

Гороскоп на 3 листопада 2021 для всіх знаків Зодіаку: знак згори, розчарування або приємні сюрпризи Відео

18:43

Голова Міноборони подав у відставку

18:42

У моду на зиму 2022 увійшли приголомшливі джинси в стилі 80-х, в яких не страшні ніякі морози Фото Відео

18:39

Горе в родині Антіна Мухарського: пішов з життя його іменитий батько

18:37

Метінвест збільшив постачання кисню у лікарні України до 100 тонн на добу

18:35

Школяр вирішив продати свою молодшу сестру і виставив оголошення в Інтернеті

18:23

Нові правила: до Ради тепер не потрапиш без COVID-документів Відео

18:04

Сон з вівторка на середу: що значить, і чи збувається він

17:49

Як правильно вибрати авокадо і на що звернути увагу

17:45

Чотири області України на порозі "червоної зони": кому і де світить локдаун Відео

17:34

Україна запросила у Білорусі аварійну допомогу з постачання електроенергії Відео

17:14

До 3-х років в'язниці: в Україні посилили покарання за підробку COVID-сертифікатів Відео

17:14

Гороскоп на листопад-2021 для всіх знаків: Скорпіон стане улюбленцем фортуни, а Дівам буде несолодко

Реклама
17:13

Дмитра Комарова було клоновано в лабораторії в Китаї

16:57

Загоряє у дворі та сидить в Мережі: з'явилися деталі відсидки Зайцевої за смертельну ДТП Відео

16:57

Козир для Росії: чому Ярош додасть проблем Зеленському Погляд

16:54

У МЗС назвали кількість українців, які постраждали від отруєння в Єгипті Відео

16:45

Гороскоп на 2022 рік для жінок: багатий обранець, фінансова удача або міцний шлюб Відео

16:32

Кулак замість кадила: священник ПЦУ розповів, за що побив сусідку Відео

16:18

"Додаткових коштів не потрібно": Шмигаль розповів про фінансування заходів по боротьбі з COVID-19

16:07

Київстар ТБ розпочинає марафон ексклюзивних прем’єр з масштабного костюмованого серіалу "Кріпосна"

16:02

У Львові під час руху раптово помер водій маршрутки: автобус з пасажирами в'їхав у стовпи Відео

15:59

Названо найсмачнішу і корисну закуску: готуємо сирні кульки за 10 хвилин Відео

15:49

"Копали ногами на очах у дітей": у Дніпрі школяр з мамою побили вчительку Відео

15:49

Аукціон провалився: Газпром відмовився бронювати потужності через Україну на 2022 рік Відео

15:47

Вже не любо, але все ще дорого: ТОП-5 найдорожчих розлучень знаменитостей

15:27

Киянка відчайдушно намагалася вберегти песика від коронавірусу і змусила його носити захисну маску Відео

15:17

Заллє потужними дощами, накриє туманами: українців попередили про небезпеку Відео

15:14

Солістка групи Kazka Заріцька скинула 20 кіло на "Танцях з зірками": фото до і після

14:58

Верховна Рада схвалила держбюджет на 2022 рік у першому читанні Відео

14:47

"Сьогодні такої концентрації там немає": Данілов звинуватив іноЗМІ в дезінформації Відео

14:41

День чоловіків 2021: коли, чіткі привітання і прикольні картинки до свята

14:13

В Україні 93% госпіталізованих з COVID-19 минулого тижня - невакциновані Відео

Реклама
14:10

Моторошна сестра Оленки: у Криму зганьбилися з вульгарним пам'ятником Відео

14:10

Ексдружину Джонні Деппа можуть посадити на сім років за лжесвідчення

14:08

Контроль карантину в Київській області стане ще жорсткішим: що змінилося з 2 листопада

13:54

В Україні з'явилися перші ознаки стабілізації захворюваності коронавірусом - KSE Відео

13:51

ЗМІ розповіли, чого чекати від нового першого віцепрем'єра Юлії Свириденко

13:38

Роман Цимбалюк. Що ж так турбує Володимира Володимировича?

13:26

Проти Фаріон і Ніцой відкрили справу за розпалювання ворожнечі - адвокат

13:16

Бабуся кулаками змусила онука кататися на гойдалці в Запоріжжі: відео

13:14

Грім в раю: Надя Дорофєєва засумнівалася в любові Дантеса

13:10

Молодик в листопаді 2021: що потрібно робити, щоб залучити енергію грошей

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти