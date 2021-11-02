Україна запросила у Білорусі аварійну допомогу з постачання електроенергії

ОЕС України синхронізована з енергосистемами Росії, Молдови та Білорусі.
Білорусь за договором про надання аварійної допомоги поставить в Україну 500 МВт електроенергії.
"2 листопада з 14:00 в рамках договору про надання аварійної допомоги Білорусь почала постачання електроенергії в енергосистему України потужністю 500 МВт", - повідомляє прес-служба Міністерства енергетики України.
Поставки почалися за запитом Києва. Даний випадок не відноситься до довгострокових комерційних контрактів.
ОЕС України синхронізована з енергосистемами Росії, Молдови та Білорусі.
Однак фактично отримати аварійну допомогу Україна може тільки з Білорусі. З РФ в України немає підписаного договору, а Молдова – занадто мала енергосистема для балансування української ОЕС.
Напередодні прем'єрміністр Денис Шмигаль заявив, що угоди про імпорт електроенергії з Білорусі в Україну поки не укладені, але їх підписання можливе в майбутньому.
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Шмигаль запевнив, що "ніяких відключень газу та електроенергії не передбачається". І опалювальний сезон йде за планом.
Імпорт електроенергії з Білорусі
Раніше повідомлялося, що Укренерго викупило право імпортувати електроенергію у листопаді, на якому відповідні потужності викупила державна компанія Енергоатом.
НАЕК Енергоатом викупив перетин для імпорту з Білорусі в листопаді потужністю 885 з 900 МВт. Ще 15 МВт придбало ТОВ Електро Ком'юніті.
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