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Ситуація критична: Україна відновлює імпорт електроенергії з Білорусі

27 жовтня 2021, 19:07

НАЕК Енергоатом викупив перетин для імпорту з Білорусі в листопаді потужністю 885 з 900 МВт.

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Україна імпортуватиме електроенергію / regnum.ru

З понеділка, 1 листопада, наша країна відновлює імпорт електроенергії з Білорусі через дефіцит вугілля на державних ТЕС.

Як пише РБК-Україна, це стало відомо за підсумками аукціону Укренерго на право імпортувати електроенергію в листопаді, на якому відповідні потужності викупила державна компанія Енергоатом.

Укренерго викупило право імпортувати електроенергію в листопаді, на якому відповідні потужності викупила державна компанія Енергоатом.

НАЕК Енергоатом викупив перетин для імпорту з Білорусі в листопаді потужністю 885 з 900 МВт. Ще 15 МВт придбало ТОВ ЕЛЕКТРО Ком'юніті.

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Починаючи з серпня всі державні ТЕС працюють на мінімально допустимому рівні. З 23 державних блоків працює тільки 3. Приватні компанії несуть навантаження 27-29 блоками щодня.

Нагадаємо, раніше, в лютому нинішнього року тодішній в. о. міністра енергетики Юрій Вітренко заявив, що в Україні через погодні умови виник дефіцит електроенергії на ринку – не вистачає тисяч мегават.

Раніше в Україні виникали проблеми з електроенергією, зокрема через те, що Київ відмовився від постачання вугілля із окупованої частини Донбасу, були навіть віялові відключення.

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