Україна відновила імпорт електроенергії з Білорусі: у Києві заговорили про монополію

В Україну почала надходити електроенергія з Білорусі / УНІАН

Україна почала імпорт електроенергії з Білорусі в обсязі 5 МВт-год, повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКП Андрій Герус.

За даними, опублікованими в його Telegram-каналі, поставками з 6 листопада займається компанія ТЕТ груп.

"Почався імпорт електроенергії з Білорусі в Україну в обсязі 5МВт-год", - написав Герус.

Він звернув увагу, що його здійснює саме ТЕТ груп Віталія Бутенка, яка, за його словами, єдина отримала електроенергію з Білорусі, на відміну від НАЕК Енергоатом і ЕРУ Трейдинг, які також викуповували міждержавні перетини для імпорту на аукціонах Укренерго, але фізично його не здійснюють.

Разом з тим Герус зазначив, що раніше ТЕТ груп, заснована влітку поточного року і почала свою діяльність тільки в жовтні, не імпортувала електроенергію.

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"Проте саме ТЕТ груп обходить і державний Енергоатом, і ЕРУ Трейдинг, що працює на ринку понад 5 років, і отримує ексклюзивний/монопольний доступ до білоруської електроенергії", – підкреслив глава комітету.

Герус припустив, що доступ до білоруської е/е компанія отримала в результаті певних домовленостей.

Імпорт електроенергії з Білорусі: що кажуть у Мінську

Білорусь почала експорт електроенергії в Україну з 6 листопада шляхом постачання електроенергії в українську енергосистему, розповіли в міненерго Білорусі.

"Відповідно до підписаного контракту, поставки будуть здійснюватися протягом листопада", - йдеться в повідомленні.

Графік поставок сформований білоруською стороною з урахуванням наявних технічних можливостей: режимів роботи енергосистеми і потужностей генеруючого обладнання, відзначили в міненерго Білорусі.

Імпорт електроенергії з Білорусі

Раніше повідомлялося, що Укренерго викупило право імпортувати електроенергію у листопаді, на якому відповідні потужності викупила державна компанія Енергоатом.

НАЕК Енергоатом викупив перетин для імпорту з Білорусі в листопаді потужністю 885 з 900 МВт. Ще 15 МВт придбало ТОВ ЕЛЕКТРО Ком'юніті.

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