"Бавовна" у Мелітополі: рано вранці в районі аеродрому пролунали вибухи, окупанти - в паніці

Російські окупанти вже не заперечують, що це не їхня ППО працює, а Збройні Сили України завдають ударів.

У Мелітополі рано вранці пролунали вибухи / Колаж фото УНІАН, з відкритих джерел

Вранці в середу, 29 березня, у всіх районах тимчасово окупованого міста Мелітополь Запорізької області було чути звуки вибухів. У північних та західних районах міста, а також у Семенівці, Тамбовці та деяких інших навколишніх селах зникло світло. Про це повідомив мер міста Іван Федоров.

"Мелітополь: голосно! Одразу кілька вибухів чути у всіх районах міста. Окупанти метушаться. Чекаємо на подробиці від Генштабу", - написав він у Telegram.

Видання РИА Мелитополь повідомило подробиці "бавовни". За даними видання, потужні вибухи пролунали близько 5.30. Неподалік аеродрому після "прильотів" було видно заграву і дим. Всього було завдано близько 10 ударів.

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"Городяни повідомляють про те, що локацій, як і в понеділок, було кілька. Жителі Юрівки повідомляють, що після прильотів у них зникла електрика. Зникла електрика також в авіамістечку, пізніше її відновили. Знеструмлені також будинки в районі залізниці, у Семенівці, Тамбовці та інших селах", - повідомляють підписники.

При цьому окупанти вже не заперечують, що це не їхня ППО працює, а ЗСУ завдають ударів.

"Попереднє влучання було в підстанцію локомотивного депо. Окупанти підтверджують пошкодження та руйнування, але постраждалих начебто немає. До слова, у зрадників почалася паніка. У місцевих чатах вони активно обговорюють тему наступу ЗСУ та проклинають окупантів за їхню діряву систему ППО", - йдеться у повідомленні.

Над Мелітополем було видно заграву / скріншот

Нагадаємо, 27 березня вранці в тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області прогриміли кілька вибухів. Як уточнив мер міста Іван Федоров, "бавовна" сталася біля кафе "Джокер" біля ворожих казарм. За його даними, постраждала будівля, де розміщувалися силові окупаційні органи РФ.

Крім того, 27 березня в тимчасово окупованому Донецьку прогримів сильний вибух у Калінінському районі. Над містом виднівся густий стовп чорного диму.

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