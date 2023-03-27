Потужна "бавовна" в окупованому Донецьку: над містом - чорний дим

Місцеві ЗМІ пишуть, що сильний "приліт" 27 березня був у районі дитячої лікарні в Калінінському районі міста.

Після вибуху над Донецьком підіймається чорний дим / Фото Telegram

У понеділок, 27 березня, у тимчасово окупованому Донецьку пролунав сильний вибух в Калінінському районі. Над містом видніється густий стовп чорного диму.

Місцеві Telegram-канали повідомляють про "приліт" у районі дитячої лікарні, є жертви.

"У Донецьку - сильний "приліт" в районі дитячої лікарні в Калінінському районі", - пише місцеве видання Новини Донбасу.

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Інші подробиці інциденту не повідомляються. Тим часом у Мережі публікують фото з місця вибуху.

В окупованому Донецьку пролунав сильний вибух / Фото Telegram

Як повідомляв Главред, сьогодні вранці в тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області прогриміли кілька вибухів. Як уточнив мер міста Іван Федоров, "бавовна" сталася біля кафе "Джокер" неподалік ворожих казарм. За його даними, постраждала будівля, де розміщувалися силові окупаційні органи РФ.

Крім того, 27 березня в Маріуполі Донецької області також лунають вибухи. За попередньою інформацією, вибухнув автомобіль одного з командирів окупантів.

Нагадаємо, 19 лютого внаслідок "бавовни" у Донецьку була пошкоджена казарма російських військових і "прокуратура ДНР".

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