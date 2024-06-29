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"Азов" пішов на штурм і відкинув ворога: названо напрямок потужного удару

Олексій Тесля
29 червня 2024, 19:06
574
Успішними діями відзначилися військові з 12-ї бригади спеціального призначення.
Азов
Бійці "Азова" вибили росіян на Луганщині / Колаж: Главред, Фото: t.me/azov_media

Підрозділи Сил оборони України зуміли відкинути російських окупантів у районі Серебрянського лісництва Луганської області.

Про новий успіх українських захисників ідеться в повідомленні в Telegram ресурсу DeepState.

Як уточнюється, успішними діями відзначилися українські військові з 12-ї бригади спеціального призначення.

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"Сили Оборони відкинули ворога в Серебрянському лісництві. Дана операція була здійснена бійцями 12 БрСП Азов", - йдеться в повідомленні.

Крім того, ресурс DeepState також публікує актуальну карту бойових дій.

Скріншот
/ deepstatemap.live

Бої на Донбасі

Як повідомлялося раніше, бійці Сил оборони України відкинули російських окупантів від Тернів і Ямполівки в Донецькій області.

"У результаті успішної операції, проведеної 12-ю бригадою спеціального призначення "Азов", 95-ю окремою десантно-штурмовою бригадою та суміжними підрозділами, Сили оборони відкинули ворога від Тернів та Ямполівки і закріпились на визволених позиціях", - йдеться у повідомленні "Азова".

Бригада НГУ "Азов"

12-та бригада спеціального призначення "Азов" - тактичне з'єднання Національної гвардії України. Раніше також відоме як батальйон "Азов" і полк "Азов".

"Азов" був сформований у травні 2014 року в Маріуполі та брав участь у звільненні міста від російських військ і сепаратистів у рамках АТО.

Під час АТО/ООС "Азов" також брав участь у боях за Іловайськ, Широкине, Мар'їнку.

Підрозділ брав участь у боях за Маріуполь і Азовсталь під час повномасштабної війни Росії проти України, пише Вікіпедія.

Ситуація на фронті - останні новини за темою

Раніше повідомлялося, що ЗСУ вдалося вибити окупантів з одного мікрорайону. ЗСУ контратакували під Часовим Яром Донецької області та вибили армію країни-агресора Росії з мікрорайону "Канал", заявив аналітик Bild Юліан Рьопке.

Нагадаємо, Кирило Буданов раніше дав тривожний прогноз щодо наступу РФ. Начальник ГУР відповів на запитання про те, чи вдасться ЗСУ утримати Часів Яр.

Як повідомлялося раніше, РФ наступає на п'яти напрямках біля Часового Яру. У Генштабі ЗСУ повідомили, що на Покровському напрямку зараз тривають десятки бойових зіткнень.

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