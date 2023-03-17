"Її життя дуже обмежене": Путін сховав позашлюбну дочку Луїзу після повномасштабного вторгнення

19-річну Луїзу Розову називають позашлюбною дочкою Путіна від його колишньої коханки Світлани Кривоногих.

Путін після повномасштабного вторгнення приховав позашлюбну дочку Луїзу Розову / Колаж фото соцмережі, сайт Кремля, Проект

Дочка Світлани Кривоногих - колишньої коханки російського диктатора Володимира Путіна - раптово кудись зникла. Якщо раніше 19-річна Луїза Розова (в березні відзначатиме 20-річчя) хвалилася своїм розкішним життям, то зараз вона навіть припинила висвітлювати своє життя в соцмережах. До речі саме Луїзу називають позашлюбною дочкою Путіна. Про це повідомляє Mirror.

До того як диктатор здійснив повномасштабний напад на Україну, дівчина весь час подорожувала Європою і навіть давала інтерв'ю.

Розслідувач стверджує, що у Луїзи навіть був якийсь модний бізнес, вона виступала як ді-джей, але зараз це все припинилося.

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"Це виглядає так, ніби Путін скасував її ... Її життя, очевидно, зараз дуже обмежене", - йдеться в повідомленні.

На сторінці Луїзи 84 тисячі підписників. У якийсь момент вона взагалі перестала публікувати нові пости. Вона навіть не була помічена на фото її заможних друзів, з якими вона раніше подорожувала по світу. Вони ж продовжують відвідувати нові країни.

Варто відзначити, що в 2021 році дівчину бачили в Луврі. У Парижі вона дуже любила відпочивати. Луїза має будинок в Монако. А її мама Світлана Кривоногих вважається однією з найбагатших жінок Росії.

Нагадаємо, раніше дочка Світлани Кривоногих Єлизавета публікувала провокаційне відео. Дівчина в своєму Instagram показала відео, на якому знялася в розстебнутій сорочці на голе тіло, ледь прикриває груди. Кривоногих на відео позувала без ліфчика. Водночас вона акцентувала увагу на масивному, можливо, золотому ланцюжку на шиї.

Раніше у коханки президента країни-агресора Володимира Путіна Світлани Кривоногих є ще одна елітна квартира в РФ. Як пишуть журналісти, 130-метрова квартира знаходиться в історичному центрі Санкт-Петербурга на великій Московській вулиці.

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