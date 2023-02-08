Все палає: в окупованому Бердянську прогриміли потужні вибухи

Російська система ППО не спрацювала і після "прильоту" пожежа почалась у самому центрі міста.

У окупованому Бердянську прогриміли вибухи / Минобороны РФ, pixabay.com

У Бердянську Запорізької області пролунала потужна "бавовна". В окупованому місті прогриміло 4 вибухи. Про це повідомляє Бердянська міська військова адміністрація.

Вибухи пролунали у середу, 8 лютого.

"У Бердянську 4 потужних вибухи в центрі міста", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що ППО окупантам не допомогла і у центрі міста спалахнула сильна пожежа.

"Чекаємо на детальну інформацію та підтвердження від Генштабу", - додали у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що потужні вибухи прогриміли в Білгородській області, а також у тимчасово окупованому РФ Криму. Місцева влада повідомляє про роботу системи ППО. При цьому збита ракета впала на розв'язку однієї з автодоріг.

"Над Білгородом і Білгородським районом спрацювала наша система ППО. Постраждалих немає. Про наслідки на землі оперативні служби уточнюють інформацію", - пише він.

25 січня прогриміли потужні вибухи в анексованому Криму. Цього разу гуркотіло в Сакському районі. Уточнюється, що з боку військового аеродрому помітили сильний дим. При цьому місцеві жителі скаржаться, що частина села залишилася без електроенергії.

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