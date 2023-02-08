glavred
УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Все палає: в окупованому Бердянську прогриміли потужні вибухи

8 лютого 2023, 22:42
Російська система ППО не спрацювала і після "прильоту" пожежа почалась у самому центрі міста.
Российские военные, взрыв
У окупованому Бердянську прогриміли вибухи / Минобороны РФ, pixabay.com

У Бердянську Запорізької області пролунала потужна "бавовна". В окупованому місті прогриміло 4 вибухи. Про це повідомляє Бердянська міська військова адміністрація.

Вибухи пролунали у середу, 8 лютого.

"У Бердянську 4 потужних вибухи в центрі міста", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що ППО окупантам не допомогла і у центрі міста спалахнула сильна пожежа.

"Чекаємо на детальну інформацію та підтвердження від Генштабу", - додали у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що потужні вибухи прогриміли в Білгородській області, а також у тимчасово окупованому РФ Криму. Місцева влада повідомляє про роботу системи ППО. При цьому збита ракета впала на розв'язку однієї з автодоріг.

"Над Білгородом і Білгородським районом спрацювала наша система ППО. Постраждалих немає. Про наслідки на землі оперативні служби уточнюють інформацію", - пише він.

25 січня прогриміли потужні вибухи в анексованому Криму. Цього разу гуркотіло в Сакському районі. Уточнюється, що з боку військового аеродрому помітили сильний дим. При цьому місцеві жителі скаржаться, що частина села залишилася без електроенергії.

Інші новини:

війна в Україні Бердянськ вторгнення Росії вибух бавовна
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

23:31

Зеленський прилетів до Парижа і зустрівся з Шольцем і Макроном: всі подробиці

23:20

"Ми повинні триматися": Зеленський назвав ключову мету героїчної оборони БахмутаВідео

23:20

Як принцеса: новий образ Кіркорова розсмішив схожістю з ПугачовоюВідео

23:09

Тодоренко розпустила соплі через фігуриста-путініста КостомароваВідео

22:48

"Пригожин уже смертник": правозахисниця заявила, що "кухар Путіна" стрімко втрачає авторитетВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

22:43

"Гаряча": 13-річна дочка Брежнєвої здивувала дорослим фотоВідео

22:42

Все палає: в окупованому Бердянську прогриміли потужні вибухиВідео

22:39

Зеленський здивував усіх своїм вчинком на пресконференції у БританіїВідео

22:19

Російська актриса, яка на смерть збила людину, отримала новий статусВідео

Реклама
21:41

Винищувачі, військова допомога і танки: підсумки візиту Зеленського до БританіїВідео

21:39

Звільнення Криму: Україна скоро почне підготовку кадрового резерву для півострова - ВерещукВідео

21:25

Депутат від СН Трубіцин завдяки шахрайській схемі розікрав 14 млн допомоги для ЗСУ - розслідування

21:01

Наречений-мільйонер онуки Софії Ротару розповів, кого у своєму житті вважає виграшем у лотерею

20:48

"Видали помилково": У Росії зганьбили жінок загиблих окупантів і відібрали скандальні шубиВідео

20:39

Захищали "батьківщину": ЗСУ майстерно "демілітаризували" двох братів-окупантівВідео

20:35

Віталій Портников. Для чого Зеленський у ЛондоніВідеоблоги

20:27

Чистки тривають: "під прицілом" опинився ексглава СБУ БакановВідео

20:24

Дружина Комарова розповіла про любов до журналіста та що в його роботі для неї найстрашнішеВідео

20:20

Як партизани допомогли знищити базу окупантів на ЛуганщиніПогляд

20:01

Навіщо солити одяг перед пранням: якщо робити це у 3 випадках, ваші речі будуть в ідеальному стані

Реклама
19:46

Ведучий-воїн ЗСУ та екскоханий Лободи розповів, що думає про громадянську позицію співачкиВідео

19:36

"Зможемо це робити на далекій відстані": Подоляк розповів, чому ЗСУ так потрібні далекобійні ракетиВідео

19:34

Щоб не було соромно поставити перед гостями: 5 експрес-способів, як відмити наліт від чаю у чашці

19:33

ЗСУ можуть вийти з Бахмута: військовий розповів подробиціВідео

19:28

РФ вже почала новий наступ на сході України, під загрозою ще кілька напрямків – ізраїльський офіцерВідео

19:25

Крим - Україні, Кенігсберг - НімеччиніПогляд

19:25

Що не можна носити після 30 років: 10 речей, які треба викреслити з гардероба і стати впевненою

19:16

Бойові танки, винищувачі та вступ до ЄС: про що буде говорити Зеленський у БрюсселіВідео

18:51

"Навесні буде буря": астролог попередила про масову трясучку і серйозні зміни для кожногоВідео

18:41

Ворог атакуватиме не лише Донбас: Веніславський назвав напрямок, де наступатиме РФВідео

18:29

Пік наступу РФ буде після 20 лютого: Путін кидає до кордону ще 100 тис. військових – експертВідео

18:18

Україну заморозить ще більше: синоптики попередили про найхолодніший деньВідео

18:07

Ксена принцеса-воїн: як зараз виглядає головна героїня суперпопулярного серіалу кінця 90-их

18:06

У ФРН відверто відповіли, чи довго українцям ще чекати на обіцяні танки LeopardВідео

17:57

Навіщо 9 лютого в будинку потрібно запалити свічки і розвести вогонь: прикмети і що не можна робитиВідео

17:34

Окупанти вдарили ракетами по Чернігівщині: під завалами залишаються людиВідео

17:23

Махав рукою і не хотів відпускати: король Чарльз III зустрів Зеленського в Букінгемському палаціВідео

17:20

Одяг буде скрипіти від чистоти і свіжості: лайфхаки з капсулами для прання, про які ви не знали

16:56

СБУ викрила схему "чорних" сертифікатів НСАУ та повідомила про підозри

16:53

Зеленський вилітає до Парижа: Шольц терміново попрямував до Франції - ЗМІВідео

Реклама
16:37

Сестра Меган Маркл подала на неї в суд і вимагає величезну суму: що сталосяВідео

16:17

"У нас є свобода, дайте нам крила": Зеленський привіз подарунок від ЗСУ до Британії і довів до слізВідео

16:16

Катя Осадча емоційно відреагувала на чутки про новий наступ окупанта : "Я відчуваю цей біль фізично"

16:14

У Німеччини є побоювання щодо танків для України і це не стосується "ескалації" - BloombergВідео

16:03

Раптово отримають ніж у спину: на які знаки зодіаку у 2023 році чекає парад заздрощів та лицемірстваВідео

15:58

"Тільки живи, мій герой": дружина російського фігуриста молиться про порятунок чоловіка-путіністаВідео

15:54

"Сиджу і плачу": росіяни помстилися Ахеджаковій за підтримку УкраїниВідео

15:37

Окупанта розірвало: військовий РФ вдарив палицею по українському дрону-камікадзе і загинувВідео

15:35

Зеленського гучними оваціями зустріли у Британії: важлива заява президента УкраїниВідео

15:25

Що треба зробити, щоб вишня плодоносила: проста схема для багатого врожаю

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Персони
Марк ФейгінОлег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій Кім
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Синоптик
Прогноз погодиПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиНоворічний манікюр
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти