Все палає: в окупованому Бердянську прогриміли потужні вибухи

У Бердянську Запорізької області пролунала потужна "бавовна". В окупованому місті прогриміло 4 вибухи. Про це повідомляє Бердянська міська військова адміністрація.
Вибухи пролунали у середу, 8 лютого.
"У Бердянську 4 потужних вибухи в центрі міста", - йдеться у повідомленні.
Відомо, що ППО окупантам не допомогла і у центрі міста спалахнула сильна пожежа.
"Чекаємо на детальну інформацію та підтвердження від Генштабу", - додали у повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що потужні вибухи прогриміли в Білгородській області, а також у тимчасово окупованому РФ Криму. Місцева влада повідомляє про роботу системи ППО. При цьому збита ракета впала на розв'язку однієї з автодоріг.
"Над Білгородом і Білгородським районом спрацювала наша система ППО. Постраждалих немає. Про наслідки на землі оперативні служби уточнюють інформацію", - пише він.
25 січня прогриміли потужні вибухи в анексованому Криму. Цього разу гуркотіло в Сакському районі. Уточнюється, що з боку військового аеродрому помітили сильний дим. При цьому місцеві жителі скаржаться, що частина села залишилася без електроенергії.
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