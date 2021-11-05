Авторитет Зеленського у ЗСУ та проблеми армії: Ярош закликав президента до рішучих дій

Якщо ЗСУ будуть у Зеленського в пріоритеті, то у нього з'явиться авторитет в армії - Ярош / УНІАН

Президент України Володимир Зеленський не користується великим авторитетом в армії, оскільки наразі вирішення проблем збройних сил не є пріоритетом для глави держави. Вживаються певні заходи, однак цього не достатньо, враховуючи концентрацію влади в руках гаранта. Про це заявив радник головнокомандувача ЗСУ Дмитро Ярош.

У ефірі Радіо НВ він сказав про те, що у Зеленського немає великого авторитету в ЗСУ, тому що матеріальні проблеми армії не вирішуються. Однак деякі заходи все ж робляться.читайте такожКозир для Росії: чому Ярош додасть проблем Зеленському

"Чесно кажучи, я не можу сказати про великий авторитет верховного головнокомандувача (серед військових), але при цьому всьому якісь кроки робляться. Коли питання матеріального забезпечення армії поки що, на жаль, не вирішуються в достатньому обсязі; коли немає стимуляції зарплатами, соціальними виплатами; якщо вже декілька років не підвищується грошове забезпечення, то від цього авторитет рости не буде", - сказав Ярош.

При цьому він додав, що у ситуації, коли у Зеленського вся повнота влади в країні, питання армії повинні вирішуватися. І якщо ЗСУ будуть в пріоритеті у президента, тоді у нього з'явиться авторитет у збройних силах. Для цього главі держави потрібно більше працювати.

"Треба набагато активніше працювати людині, яка має практично всю владу в цій державі: перебуває на посаді верховного головнокомандувача, президента, контролює більшість у Верховній Раді, уряд. Армія не повинна бути не в пріоритеті. Збройні сили не повинні бути не в пріоритеті, тобто тут дуже важливо, щоб він правильно робив, тоді буде мати авторитет в армії", - підкреслив Дмитро Ярош.

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Призначення Яроша радником Головнокомандувача ЗСУ

Командувач Українською добровольчою армією, колишній лідер Правого сектору Дмитро Ярош 2 листопада повідомив про своє призначення радником головнокомандувача Збройними силами України Валерія Залужного.

Пізніше Ярош уточнив, що наказ про його призначення з'явився ще 20 жовтня. За словами військового, він має намір працювати над питаннями підключення добровольців до діяльності ЗСУ та роботи з молоддю. Ярош попередив про небезпеку військового нападу Росії і зазначив, що добровольці можуть бути задіяні в різних збройних формуваннях.