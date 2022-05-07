"Воюють з мирними жителями": у Білогорівці рашисти скинули авіабомбу на школу

Окупанти знову обстріляли школу в Білогорівці / фото Facebook

Російські війська сьогодні скинули авіабомбу на школу в Білогорівці, яка зараз є "гарячою точкою" бойових дій.

Окупанти намагаються там здійснити прорив, тривають постійні бої, повідомляє глава Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Сьогодні російські вбивці "воювали" з беззбройними мирними жителями. Рашисти скинули авіабомбу на школу, в якій ховалося майже все село. Всі, хто не встиг евакуюватися", - зазначив чиновник.

Після потрапляння до клубу підвал школи був єдиним місцем порятунку, але росіяни забрали у людей і цей шанс. У школі перебувало близько 90 осіб. Близько 30 людей вже врятували з-під завалів. Рятувальна операція триває.

Війна в Україні

У рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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