"Воюють з мирними жителями": у Білогорівці рашисти скинули авіабомбу на школу

Після потрапляння в клуб підвал школи був єдиним місцем порятунку, але росіяни забрали у людей і цей шанс.
Російські війська сьогодні скинули авіабомбу на школу в Білогорівці, яка зараз є "гарячою точкою" бойових дій.
Окупанти намагаються там здійснити прорив, тривають постійні бої, повідомляє глава Луганської ОВА Сергій Гайдай.
"Сьогодні російські вбивці "воювали" з беззбройними мирними жителями. Рашисти скинули авіабомбу на школу, в якій ховалося майже все село. Всі, хто не встиг евакуюватися", - зазначив чиновник.
Після потрапляння до клубу підвал школи був єдиним місцем порятунку, але росіяни забрали у людей і цей шанс. У школі перебувало близько 90 осіб. Близько 30 людей вже врятували з-під завалів. Рятувальна операція триває.
Війна в Україні
У рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.
Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.
Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.
Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.
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