Смерть зустріла на Миколаївщині: ЗСУ ліквідували окупанта, який воював з першого дня вторгнення

24-річний окупант лише минулого року став випускником військового училища.
Українські захисники ліквідували 24-річного окупанта Артема Сарайкіна, який воював проти України з першого дня війни. Про це заявив розслідувач Іраклі Комахідзе.
Лише минулого року Сарайкін випустився з Московського вищого загальновійськового командного училища. Сам він родом із села Чемоданівка Пензенської області РФ.
Востаннє друзі окупанти спілкувалися з ним ще у травні, а у соцмережі він востаннє заходив 3 вересня. ЗСУ ліквідували Сарайкіна на Миколаївщині.
"У селі Чемоданівка Пензенської області у понеділок 12 вересня відбулися похорони ліквідованого в Україні 24-річного окупанта Артема Сарайкіна. Випускник МВВКУ 2021 року був ліквідований у боях під Миколаєвом", – написав Комахідзе.
Як повідомляв Главред, на війні в Україні ліквідовано офіцера МВС Росії Геннадія Цибульського. Окупант вже був на пенсії, але все одно погодився підписати контракт і пішов воювати проти Збройних сил України.
Крім того, в Україні ліквідовано 28-річного Максима Плеханова із Саратовської області. Окупант служив у Росгвардії. Плеханова поховали 5 вересня в місті Вольськ Саратовської області.
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