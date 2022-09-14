Смерть зустріла на Миколаївщині: ЗСУ ліквідували окупанта, який воював з першого дня вторгнення

ЗСУ ліквідували молодого окупанта, який воював проти України з перших днів вторгнення / Колаж фото Іраклі Комахідзе, Радіо Свобода, Reuters

Українські захисники ліквідували 24-річного окупанта Артема Сарайкіна, який воював проти України з першого дня війни. Про це заявив розслідувач Іраклі Комахідзе.

Лише минулого року Сарайкін випустився з Московського вищого загальновійськового командного училища. Сам він родом із села Чемоданівка Пензенської області РФ.

Востаннє друзі окупанти спілкувалися з ним ще у травні, а у соцмережі він востаннє заходив 3 вересня. ЗСУ ліквідували Сарайкіна на Миколаївщині.

ЗСУ ліквідували молодого окупанта, який воював проти України з перших днів вторгнення / фото Іраклі Комахідзе

"У селі Чемоданівка Пензенської області у понеділок 12 вересня відбулися похорони ліквідованого в Україні 24-річного окупанта Артема Сарайкіна. Випускник МВВКУ 2021 року був ліквідований у боях під Миколаєвом", – написав Комахідзе.

ЗСУ ліквідували молодого окупанта, який воював проти України з перших днів вторгнення / фото Іраклі Комахідзе

Як повідомляв Главред, на війні в Україні ліквідовано офіцера МВС Росії Геннадія Цибульського. Окупант вже був на пенсії, але все одно погодився підписати контракт і пішов воювати проти Збройних сил України.

Крім того, в Україні ліквідовано 28-річного Максима Плеханова із Саратовської області. Окупант служив у Росгвардії. Плеханова поховали 5 вересня в місті Вольськ Саратовської області.

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