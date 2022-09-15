ЗСУ ліквідували замкомандира групи спецназу ГРУ Росії Кулагіна/ Telegram Штірліц

Українські воїни "денацифікували" 7 вересня заступника командира групи спецназу Головного розвідувального управління РФ Івана Кулагіна. У середу, 14 вересня, останки загарбника поховали у Московській області, звідки він родом.

Після закінчення навчання у військовому училищі Кулагін за розподілом поїхав служити у Хабаровськ. Проте йому там не сиділося, і загарбник вирішив піти воювати проти України. Довго не повоював – українські воїни швидко відправили його додому "в пакеті". Про це повідомив офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан у Telegram.

У російських пропагандистських ЗМІ опублікували короткі некрологи, з яких відомо, що ліквідованому окупанту було 29 років і він родом з Електрогорська Московської області.

Загарбник спочатку вчився у Кронштадтському морському кадетському військовому корпусі. Потім після строкової служби він закінчив Рязанське гвардійське вище військово-десантне училище. За розподілом потрапив на службу до Хабаровська.

Російський окупант Іван Кулагін/ Telegram Штірліц

У загиблого окупанта залишилися дружина і дворічна донька.

Раніше повідомлялося, що українські воїни ліквідували члена так званого "молодіжного парламенту" окупованого Севастополя Олександра Череменова. Ліквідований окупант також очолював "міськком комсомолу" в анексованому Севастополі і був активним учасником мітингів на честь комуністичних вождів та СРСР.

Нагадаємо, українські військові ліквідували російського командира мотострілецького батальйону підполковника Дмитра Кочеткова. Він був родом з міста Усть-Ілімська Іркутської області.

Читайте також: