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Обіцяв привести магнітик: ЗСУ ліквідували молодого окупанта, який вихвалявся участю у війні

14 вересня 2022, 10:48

ЗСУ ліквідували 21-річного Бориса Достоєвського з Архангельської області.

российский оккупант
ЗСУ ліквідували окупанта, який вихвалявся тим, що їде на війну / Колаж фото росЗМІ, Радіо Свобода, Reuters

Українські військові ліквідували 21-річного російського солдата, який вихвалявся тим, що їде воювати проти українців та обіцяв привезти "магнітик з України". Про це повідомляє NEXTA Live.

ЗСУ знищили Бориса Достоєвського з міста Коряжма Архангельської області. Він на початку літа підписав контракт із ЗС РФ та поїхав в Україну. У своїх соцмережах він опублікував фото розпорядження про відправку на фронт, а також фото з поїзда.

Достоєвський був переконаний, що він повернеться і разом із знайомими "посміється зі своєї пригоди". Але окупант не встиг повоювати і три місяці.

ликвидированный оккупант
ЗСУ ліквідували російського окупанта / Скріншот

Як повідомляв Главред, на війні в Україні ліквідовано офіцера МВС Росії Геннадія Цибульського. Окупант вже був на пенсії, але все одно погодився підписати контракт і пішов воювати проти Збройних сил України.

Крім того, в Україні ліквідовано 28-річного Максима Плеханова із Саратовської області. Окупант служив у Росгвардії. Плеханова поховали 5 вересня в місті Вольськ Саратовської області.

Інші новини:

війна в Україні ЗСУ вторгнення Росії контрнаступ ЗСУ
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