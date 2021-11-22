Аваков, Шустер та Комаровський зробили фото зі зброєю в руках: у Мережі бурхливо відреагували

Аваков здивував публікацією / facebook.com/arsen.avakov.1

Колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков розмістив неоднозначне фото в соцмережі.

Всі присутні на фотографії тримають середньовічну зброю в руках.

Разом з Аваковим позують: експрем'єр-міністр Володимир Гройсман, журналісти Дмитро Гордон і Савік Шустер, і продюсер шоу "Свобода слова" на телеканалі "Україна 24" Павло Єлізаров, а також відомий лікар Євген Комаровський.

"Так, це саме те, про що ви подумали...", – підписав фото Аваков.

В коментарі виданню Новое время Арсен Аваков відповів, що значило фото з експолітиками і журналістами.

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"Це вишкіл", - передав слова Авакова представник його пресслужби Ярослав Тракало.

Про який саме вишкіл йдеться, колишній глава МВС не уточнив.

Мережа буквально вибухнула коментарями через "дивне" фото:

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