Аваков, Шустер та Комаровський зробили фото зі зброєю в руках: у Мережі бурхливо відреагували

Всі стояли зі зброєю в руках на тлі багаття.
Колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков розмістив неоднозначне фото в соцмережі.
Всі присутні на фотографії тримають середньовічну зброю в руках.
Разом з Аваковим позують: експрем'єр-міністр Володимир Гройсман, журналісти Дмитро Гордон і Савік Шустер, і продюсер шоу "Свобода слова" на телеканалі "Україна 24" Павло Єлізаров, а також відомий лікар Євген Комаровський.
"Так, це саме те, про що ви подумали...", – підписав фото Аваков.
В коментарі виданню Новое время Арсен Аваков відповів, що значило фото з експолітиками і журналістами.
"Це вишкіл", - передав слова Авакова представник його пресслужби Ярослав Тракало.
Про який саме вишкіл йдеться, колишній глава МВС не уточнив.
Мережа буквально вибухнула коментарями через "дивне" фото:
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