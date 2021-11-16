"Бреше, як дихає": Аваков розповів про стосунки із Зеленським та Порошенком

Колишній міністр МВС згадав президентські вибори у 2019 році.
Арсен Аваков - один з небагатьох політиків, якому вдалося попрацювати як за Петра Порошенка, так і за Володимира Зеленського.
Колишній міністр внутрішніх справ України в інтерв'ю Українській правді розповів, що після своєї відставки він майже не контактує з нинішнім президентом.
"У мене немає зараз відносин з президентом. Президент далеко, високо, і займається своїми справами, а я займаюся своїми. Може бути списувалися пару раз якимись повідомленнями після відставки",- поділився ексглава МВС.
За його словами, перед голосуванням між ними сталася "доросла розмова".
"Прийшов до Президента, ми дуже по-дорослому поговорили та домовилися, що я йду. Все", - зазначив екс-глава МВС.
Також Аваков згадав президентські вибори у 2019-році, коли за пост глави держави боролися Володимир Зеленський і Петро Порошенко. Другий тоді звинуватив його в "підіграванні" тоді ще актору Кварталу 95.
читайте такожАваков про Зеленського: "Посіпаки і негідники в вушка вкладають різні речі""Я змушений був відповісти йому публічно відразу ж, що Порошенко бреше, як дихає. І в цій ситуації все було дуже просто: ми працювали на чесні вибори. І якщо я не дозволив сіткам бути реалізованими, починаючи від Києва, закінчуючи Одесою, то це не означає, що я не підтримував Порошенка. Виграй в чесній боротьбі - і будь здоровий. Я дуже добре знаю, наскільки дорого коштують чесні вибори", - поділився Аваков.
Разом з тим ексміністр зазначив, що відносини у них зараз "культурні".
"Я йому не друг і не симпатик, але ми вітаємося, прощаємося, поводимося культурно, щось можемо обговорити", - розповів Аваков.
Нагадаємо, Арсен Аваков залишив посаду міністра влітку цього року.
Також ми повідомляли, що Аваков в одному з останніх інтерв'ю зазначив, що Україна повинна бути готова на різних рівнях до різних подій, які можуть статися в Росії. В першу чергу це стосується Збройних сил України, дипломатів і"переговірників".
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