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Атомний блок відключився на чотири години: на АЕС стався небезпечний інцидент - МАГАТЕ

Даяна Швець
25 жовтня 2024, 14:54
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Причини цього інциденту наразі розслідують.
Атомний блок відключився на чотири години: на АЕС стався небезпечний інцидент - МАГАТЕ
На Південноукраїнській АЕС відключався атомний блок / колаж: Главред, фото: УНІАН, Вікіпедія

Ключове з заяви організації:

  • МАГАТЕ назвали причину відключення блоку
  • Команда скоро відвідає підстанції України

Ввечері 22 жовтня на чотири години відключався від мережі реакторний блок №1 на Південноукраїнській АЕС. Цей інцидент прокоментували в МАГАТЕ, опублікувавши відповідну заяву.

Як пояснили в організації, причиною відключення став помилковий сигнал до систем захисту блоку без активації систем безпеки реактора.

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"Причина події розслідується. Реактор — один із трьох на станції — знову виробляє електроенергію для мережі", - заявили в організації.

Що таке МАГАТЕ?

Міжнародне агентство з атомної енергії — міжнародна організація, яка прагне сприяти мирному використанню ядерної енергії та перешкоджати її використанню в будь-яких військових цілях, зокрема ядерну зброю, повідомляє Вікіпедія.

Окрім цього, команда МАГАТЕ цього тижня відвідує шість електричних підстанцій в Україні в рамках роботи Агентства з оцінки стану інфраструктури електромережі, необхідної для ядерної безпеки на запит України.

Атомний блок відключився на чотири години: на АЕС стався небезпечний інцидент - МАГАТЕ
Генерація електроенергії / Главред

"Надійний доступ до зовнішнього джерела живлення є одним із семи незамінних основ забезпечення ядерної безпеки під час збройного конфлікту. Безпека діючих АЕС залежить від стабільного підключення до мережі, але ситуація в цьому відношенні останніми місяцями стає все більш нестабільною", - йдеться у звіті МАГАТЕ.

Енергетична безпека України - що відомо

Як відомо, Україна близька до відключень світла. Річ у тім, що через два тижні зростатиме споживання електроенергії, бо люди почнуть вмикати обігрівачі.

Водночас прогнози ООН щодо відключень електроенергії взимку від 4 до 18 годин на добу не мають підґрунтя, заявив міністр енергетики Герман Галущенко. В Міненерго зробили свій прогноз і підкреслили, що Україна здатна пройти зиму 2024-2025 років без відключень електроенергії, якщо росіянам не вдасться знищити об'єкти енергетичної інфраструктури.

Окрім цього, жителів однієї області закликали готуватись до найгіршого. Як пояснив голова Запорізької обласної адміністрації, жителі мають бути готові до відсутності електроенергії взимку.

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