Атакують дронами щоночі: ЗСУ готуються до операцій біля Севастополя - Братчук

Більшість кораблів окупанти тримають у Новоросійську, адже бояться нових атак українських сил.

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Українські дрони завдають великої шкоди флоту РФ / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Сергій Братчук

За останні декілька днів у Чорному морі зафіксували перебування лише одного ворожого ракетоносія. Таким чином країна-агресор Росія намагається убезпечити залишки свого флоту.

Як розповів в етері FREEДОМ речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук, в акваторію на бойове чергування ворог виводить підводний човен, що є носієм "Калібрів".

"На його борту, як правило, чотири ракети. Тобто це низька потенційна загроза ударів, хоча вона дійсно існує. У будь-якому разі пуски можуть бути здійснені в дуже швидкому режимі. Це спроба росіян охороняти і Новоросійськ, і контролювати ситуацію в цій частині Чорного моря", - пояснив він. відео дня

При цьому бойова робота українських сил не припиняється, відбувається планування подальших операцій з послаблення ворога, в тому числі поблизу Севастополя.

"Чорне море дійсно має стати безпечним. Але не так, як це бачить Росія, а безпечним через відсутність російського Чорноморського флоту", - додав Братчук.

Ракета Калібр / Інфографіка: Главред

Хто такий Сергій Братчук? Братчук Сергій Борисович - речник голови Одеської обласної військадміністрації. До повномасштабного вторгнення служив іподияконом у церкві та був речником Одеської єпархії Православної церкви України. З 2017 року, як заначає у себе в соцмережах був добровольцем у 8-му окрему батальйоні УДА Аратта. У 2018 році став пресофіцером у складі батальйону, пише Рух ЧЕСНО.

Знищення Чорноморського флоту РФ - що відомо

Нагадаємо, що з початку повномасштабного вторгнення ворог, завдяки успішним діям ЗСУ, втрачає свою боєздатність у морі. Зокрема підрозділи ракетних військ у взаємодії з підрозділами Військово-Морських Сил Збройних Сил України завдали ударів по підводному човну "Ростов-на-Дону" та суттєво пошкодили 4 пускові установки ЗРК "Тріумф".

Раніше стало відомо, що паром "Славянин", по якому українські військові завдали удару, був важливим елементом для російської логістики.

Напередодні повідомлялося, що єдиний авіаносний крейсер російського флоту "Адмірал Кузнєцов" країна-агресор Росія не відправляла на службу протягом 8 років. Схоже, в РФ і не збираються надалі його експлуатувати, адже протягом останніх місяців Кремль перепризначив старих моряків судна до армії.

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