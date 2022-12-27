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Атаки на авіабази росіян ставлять під питання удари РФ по енергетиці України - NYT

27 грудня 2022, 15:35
Війна вже наблизилася до кордонів РФ і окупованого Криму, кажуть експерти.
Авіабаза Енгельс
По авіабазі РФ в Енгельсі завдали нового удару / Вікіпедія

Нові удари по авіабазі в Енгельсі Саратовської області змусили росіян перемістити літаки далі на схід.

Це створює додаткові труднощі для окупантів з нанесення нових масованих ракетних ударів по енергосистемі України. Про це йдеться в публікації The New York Times.

Журналісти не виключили, що удари по військових аеродромах РФ можуть стати причиною знищення крилатих ракет, якими окупанти атакують Україну.

У матеріалі також наводиться коментар військового експерта Сергія Грабського. За його словами, ЗСУ завдають разючих ударів по ворожих аеродромах, складах з боєприпасами та ПММ.

Експерт звернув увагу на те, що війна вже наблизилася до кордонів РФ і окупованого Криму. Разом з тим він зазначив, що росіянам просто нічим відповідати на просування ЗСУ.

Видання також додає, що удари по стратегічних об'єктах в РФ збіглися зі скороченням у Росії запасів крилатих і тактичних балістичних ракет.

Вибухи на авіабазі Енгельс

Нагадаємо, в ніч на 26 грудня російському місті Енгельс на стратегічному аеродромі прогриміли два вибухи. У Мережі пишуть про загиблих і про пошкоджені літаки.

Російські Telegram-канали повідомляють, що в результаті атаки на аеродром в Енгельсі загинули 3 людини, ще 4 - отримали поранення. Також були пошкоджені літаки.

Два вибухи один за одним пролунали о 01:35 ночі за київським часом. До вибухів і спалаху було чути звук, схожий на звук прольоту ракети або реактивного літака. У мережі з'явилися відео з камер відеоспостереження.

Читайте більше:

Саратов вибух війна Росії та України
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