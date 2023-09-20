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Знищення ВДК та підводного човна окупантів: РФ терміново вивела субмарини з Севастополя

Олексій Тесля
20 вересня 2023, 20:55 оновлено 20 вересня, 21:08
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У складі ЧФ було 6 підводних човнів проекту "Варшав'янка", які вивели з Севастополя.
Корабель, підводний човен РФ
РФ прибрала свої підводні човни з Севастополя / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Вікіпедія

Після ракетних ударів по ВДК Мінськ і підводному човну Ростов-на-Дону російські окупанти прибрали із захопленого Севастополя всі підводні човни Чорноморського флоту.

На даний момент на стоянці в Південній бухті Севастополя немає жодного підводного човна країни-агресора, повідомляє місцевий Telegram-канал Кримський вітер.

"Єдиний підводний човен біля причалу - це захоплена українська субмарина "Запоріжжя", - йдеться в повідомленні.

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Як уточнюється в повідомленні, у складі ЧФ було 6 підводних човнів проекту 636.3 "Варшав'янка". Після ракетного удару по сухому доку Севморзаводу була знищена ПЧ Ростов-на-Дону.

Підкреслюється, що у ЧФ є ПЧ проекту 877В Палтус, що носить ім'я Алроса. Але після ремонту і модернізації, за деякими даними, вона так і не введена в дію.

Додамо, що судячи з опублікованих повідомлень, велика частина підводних човнів ЧФ перебазована в Новоросійськ, при цьому вони є носіями крилатих ракет Калібр.

Севастополь
Всі підводні човни РФ виведені з Севастополя / t.me/Crimeanwind

Раніше з'явилися нові деталі знищення БДК Мінськ. БДК Мінськ або перекинувся з опор, або його корпус заломлений, не виключають військові аналітики.

Нагадаємо, ЗМІ розповіли, чим і як вдарили по кораблях окупантів у Севастополі. Удар по кораблях РФ в Севастополі говорить про високу організацію спецоперації українською стороною, пишуть ЗМІ.

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Севастополь підводний човен війна Росії та України
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