Склад РФ у Сватовому злетів у повітря: окупанти тижнями завозили боєприпаси

У Сватовому вибухнув склад з боєкомплектом окупантів, розповіли в Луганській ОВА.

ЗСУ знищили військовий склад РФ у Сватовому / Фото УНІАН

У захопленому РФ Сватовому Луганської області вибухнув склад боєприпасів російських окупантів.

Про це повідомила пресслужба Луганської обласної військової адміністрації в Telegram.

"У Сватовому вибухнув склад з боєкомплектом окупантів", - йдеться в повідомленні.

У пресслужба обладміністрації відзначили, що протягом майже двох тижнів українські військовослужбовці спостерігали та фіксували кількість Уралів, які заїжджали на базу.

"За цей час росіяни і місцеві колаборанти тихенько завозили туди БК, - відзначили в Страткомі ЗСУ", — сказано в повідомленні.

/ t.me/luhanskaVTSA

Раніше стали відомі подробиці удару Збройних сил України по одному зі штабів окупаційної армії РФ в Україні.

В результаті удару ЗСУ були ліквідовані старші офіцери окупантів РФ.

Знищено командира 37-ї бригади російських окупантів.

Крім того, разом з ним також підірвали 11 офіцерів з російського штабу.

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