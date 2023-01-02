Склад РФ у Сватовому злетів у повітря: окупанти тижнями завозили боєприпаси

У захопленому РФ Сватовому Луганської області вибухнув склад боєприпасів російських окупантів.
Про це повідомила пресслужба Луганської обласної військової адміністрації в Telegram.
"У Сватовому вибухнув склад з боєкомплектом окупантів", - йдеться в повідомленні.
У пресслужба обладміністрації відзначили, що протягом майже двох тижнів українські військовослужбовці спостерігали та фіксували кількість Уралів, які заїжджали на базу.
"За цей час росіяни і місцеві колаборанти тихенько завозили туди БК, - відзначили в Страткомі ЗСУ", — сказано в повідомленні.
Раніше стали відомі подробиці удару Збройних сил України по одному зі штабів окупаційної армії РФ в Україні.
В результаті удару ЗСУ були ліквідовані старші офіцери окупантів РФ.
Знищено командира 37-ї бригади російських окупантів.
Крім того, разом з ним також підірвали 11 офіцерів з російського штабу.
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