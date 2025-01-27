ЗСУ вдарили по позиціях і об'єкту РФ: в DeepState розкрили ситуацію на фронті

На Покровському напрямку відбито 78 штурмових і наступальних дій агресора, розповіли в Генштабі ЗСУ.

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Ворог просунувся біля кількох населених пунктів / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, 21 окрема механізована бригада

Коротко:

Ворог просунувся в районах Торецька, Андріївки та Новоєлизаветівки

На Покровському напрямку відбито 78 штурмових і наступальних дій

ЗСУ уразили 4 пункти управління, 4 райони зосередження особового складу та техніки і важливий об’єкт РФ

Впродовж минулої доби російські окупанти активізували наступальні дії на Донеччині. Ворог просунувся в районі кількох населених пунктів на Покровському і Торецькому напрямку. Про це йдеться у повідомленні DeepState.

"Ворог просунувся в Торецьку, біля Андріївки та Новоєлизаветівки", - йдеться у повідомленні.

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За даними Генерального штабу ЗСУ, на Торецькому напрямку ворог здійснив дев’ять атак в районі міста Торецьк. На Покровському напрямку українські захисники відбили 78 штурмових і наступальних дій агресора в районах населених пунктів Водяне Друге, Миролюбівка, Єлизаветівка, Промінь, Зелене, Удачне, Котлине, Надіївка, Успенівка, Андріївка, Шевченко, Дачне та Янтарне.

"За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили чотири пункти управління, чотири райони зосередження особового складу та техніки та ще один інший важливий об’єкт російських загарбників", - зазначили у звіті Генштабу.

На інших ділянках фронту просувань РФ або Сил оборони не зафіксовано.

Торецьк / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, у районі Часового Яру на Донеччині українські військові зафіксували спецзагін "Ахмат" та колишніх "вагнерівців". За словами представника 24-ї ОМБр імені Короля Данила Андрія Полухіна, окупанти щодня штурмують позиції ЗСУ, використовуючи лобові атаки та тактику малих груп.

Також російські ЗМІ поширили фейк про захоплення Великої Новосілки на Донеччині. Речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов спростував ці заяви і стверджує, що в селищі тривають бої й українські війська не перебувають в оточенні.

Крім цього, російські війська прагнуть обійти Покровськ, щоб вийти на адміністративні кордони Донецької області. Проте, за словами речника угрупування "Хортиця" Віктора Трегубова, ресурсів для цього у ворога недостатньо.

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