Армія РФ є другою за силою: В'ятрович дав несподіване пояснення

Для багатьох українців розвіявся міф про "братній російський народ", підкреслив Володимир В'ятрович.

Володимир в'ятрович розповів про розвінчання міфів про окупантів / УНІАН, 93-тя ОМБр

Війна, розв'язана окупантами РФ, показала, що російське військо є другою армією, але не у світі, а в Україні, та й то після ЗСУ, заявив історик, народний депутат України, колишній голова Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович.

В ході чату в Главреді він сказав, що лише у 2022 році для багатьох українців розвіявся міф про "братній російський народ".

"Попри те, що з 2014 року тривала війна, попри те, що цій війні насправді сотня років, для багатьох українців один з ключових російських міфів про "братів росіян" залишався актуальним. Багато хто вірив у це", - зазначив історик.

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За його словами, тільки повномасштабна війна і злочини, які скоювали росіяни на окупованих територіях, протверезили та призвели до остаточного руйнування цього міфу.

"Саме окупація певних територій позбавила українців ілюзій про добрих росіян. Адже багато українців, особливо з русифікованих регіонів, вважали, що росіяни такі ж, як ми, тому що ми розмовляємо однією мовою, дивимося одних "Сватів", слухаємо одну музику, значить, росіяни ніякої небезпеки для нас не представляють", — говорить нардеп.

Він нагадав про те, що тільки потрапивши під російську окупацію такі українці переконалися, що це зовсім не так.

"Вони переконалися, що Росія – це зовсім інший світ, дуже агресивний, дикий, небезпечний. Тому після звільнення територій ми побачили всі ці драматичні кадри з Харківщини та Херсонщини. Люди, які побували під окупацією, зараз рішуче відкидають все російське, все, що може символізувати хоч якийсь зв'язок з Російською Федерацією", - додав В'ятрович.

Хто такий Володимир В’ятрович Володимир В’ятрович – історик, публіцист, політик, громадський діяч, доктор філософії (кандидат історичних наук), народний депутат України IX скликання. Був очільником Українського інституту національної пам'яті (з 25 березня 2014 року по 18 вересня 2019-го), головою вченої ради Центру досліджень визвольного руху (Львів), членом наглядової ради Національного музею-меморіалу жертв окупаційних режимів "Тюрма на Лонцького", ексдиректор Архіву Служби безпеки України (2008-2010 роки), пише Вікіпедія.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив про те, що війна РФ проти України стане початком розпаду Росії. РФ програє у розв'язаній проти України кривавій війні, наголосив він.

"Це не наша вина. Ми в цьому беремо опосередковану участь. Це вина росіян, коли вони обрали (президентом — ред.) людину з психікою фашиста. Кроки, які він (Путін — ред.) робив протягом 22 років, призвели до того, що вони зараз будуть самознищуватися. Кроки, які будуть робити надалі, будуть тільки погіршувати їх ситуацію", — упевнений секретар РНБО.

Нагадаємо, начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив про те, що Росія не готова до застосування тактичної ядерної зброї.

"Ядерна зброя в будь-якій країні світу - це засіб стримування. Це, в принципі, не зброя, а інструмент, повторюся, стратегічного стримування. Чи можуть вони теоретично використовувати ядерну зброю? Теоретично - можуть, це тільки прискорить розпад РФ і вони це прекрасно знають і розуміють. Вони не такі вже дурні всі, як би нам хотілося", — сказав керівник української розвідки.

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