Армія РФ зменшила кількість атак і зазнала великих втрат: Тарнавський розкрив деталі

Окупанти проявляють найбільшу активність поблизу Авдіївки та на Мар'їнському напрямку.

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Олександр Тарнавський розповів про ситуацію на фронті / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, армія Inform

Російські окупанти зменшили кількість піхотних атак. Але вже другу добу активно завдають авіаудари й обстрілюють позиції ЗСУ з артилерії. Про це заявив командувач оперативно-стратегічним угрупуванням військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський.

За його словами, ворог найбільш активний поблизу Авдіївки та на Мар'їнському напрямку. Всього за минулу добу противник завдав 25 авіаударів, провів 25 бойових зіткнень і здійснив 937 артобстрілів.

При цьому армія РФ зазнала серйозних втрат.

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"Загальні втрати ворога склали 386 осіб та 40 одиниць військової техніки. Зокрема, 3 ББМ, 6 артсистем, 14 БпЛА, 9 автомобілів і 5 одиниць спецтехніки. Знищено 1 склад боєприпасів. Чевтеро окупантів здалися в полон", - сказав Тарнавський.

Як повідомляв Главред, українські війська продовжують утримувати плацдарм на лівому березі Херсонської області й відбивають атаки російських окупантів в районі Кринок. Як повідомляє Інститут вивчення війни, 1 і 2 січня тривали позиційні бої на східному березі Херсонської області, але підтверджених змін лінії фронту на цій ділянці не було.

Голова Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк заявила, що в районі Кринок на лівому березі Дніпра на Херсонщині окупанти атакують, намагаючись вибивати сили оборони із закріплених позицій.

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