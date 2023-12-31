Зірвали плани окупантів: генерал-розвідник назвав ключовий успіх ЗСУ

За словами генерала-розвідника, Сили оборони України проводять потужні контратаки на Бахмутському та Запорізькому напрямках.

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Генерал-розвідник назвав ключовий успіх ЗСУ / Коллаж: Главред, фото: Главред, DeepState

Армія РФ не змогла досягти запланованих стратегічних цілей у своїй агресивній війні протягом цього року. Про це заявив генерал армії України та колишній голова Служби зовнішньої розвідки України (2005-2010 рр.) Микола Маломуж в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Ворог не просунувся на жодному з активних напрямків, які планував захопити. Йдеться не лише про Донецьку та Луганську області. Росія планувала поставити Україні жорстокі умови щодо так званого перемир'я, після чого сформувати нову агресивну політику. Але ЗСУ зірвали ворожі стратегічні плани, це основне досягнення", - повідомив він.

Маломуж зазначив, що за висновками наших військових аналітиків та колег зі США та Британії, з початку війни ми практично нейтралізували 90% особового складу бойових частин РФ.

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"ЗСУ підірвали надзвичайно потужну армію. Розмови про те, що росіяни мають сили, які будуть ефективно діяти аж до Києва, - стали міфом у 2023 році. Українські війська охопили всі сектори фронту і тримають потужно позиції, це надзвичайно важка модель дій", - вказує колишній голова Служби зовнішньої розвідки України

Маломуж також додав, що на інших ділянках фронту Сили оборони України ведуть потужні контратаки, зокрема Запорізькому напрямку та поблизу Бахмута. Також вдалося відбити атаки в конкретних секторах, таких як Авдіївка, Сватове, Кремінна, Куп'янськ, звідки росіяни планували наступальні операції на Харків.

Війна Росії проти України - останні новини

Російські війська захопили свої ж позиції на Лиманському напрямку в Луганській області біля Діброви. У ході штурму росіяни зазнали втрат.

Під час своєї роботи в Україні, американський зенітно-ракетний комплекс (ЗРК) Patriot вже знищив 15 гіперзвукових ракет "Кинджал", повідомив спікер Повітряних сил, Юрій Ігнат.

У Повітряних силах закликали українців уважно ставитись до ймовірних сигналів повітряної тривоги у новорічну ніч.

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