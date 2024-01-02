Не встиг відстріляти: ЗСУ блискавично знищили перший новітній Яструб-АВ окупантів

Цей комплекс почав надходити росіянам на фронт тільки у 2022 році. Його вартість - до 250 млн доларів.

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РФ втратила цінну техніку / Колаж Главреда. Фото: скріншоти

На фронті знищено перший російський новітній комплекс артилерійської розвідки 1К148 "Яструб-АВ" вартістю до 250 млн доларів. Буквально вчора російські пропагандисти повідомляли про отримання загарбниками на передовій даної техніки, пише в Telegram військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

"Яструб-АВ" надійшов російському угрупованню на Херсонському напрямку. Але "пташки" ЗСУ не спали - і зафіксували на камеру пересування цінної техніки.

Як зазначає Коваленко, 1К148 "Яструб-АВ" до російських військ став поставлятися тільки у другій половині 2023 року. Його випробування було завершено на початку 2022 року. Тоді ж його продемонстрували на "міжнародному" форумі Армія-2022.

відео дня

Цей комплекс розміщується на чотиривісному шасі БАЗ-6910-025, має радіолокаційний комплекс з фазованою антенною решіткою, що відстежує в автоматичному режимі траєкторію снарядів, випущених артилерією противника, визначаючи точні координати позицій.

На відео, відзнятому українськими військовими, видно, що удар припав у момент, коли окупанти тільки розгортали "Яструб-АВ" в напрямку позицій ЗСУ. Захисники не дали ворогові відстрілятися.

ЗСУ знищили цінний "Яструб-АВ" - дивіться відео:

Ситуація на фронті

Росія продовжує зазнавати великих втрат у живій силі і техніці, але шляхом "м'ясних штурмів" продавлює оборону ЗСУ на ряді напрямків Східного фронту. Зокрема, за словами генерала Тарнавського, в деяких місцях на Авдіївському напрямку противник просунувся до 2 км вглиб.

В результаті м'ясних штурмів противник втратив на цьому напрямку вже 14 тисяч своїх солдатів, заявив військовий експерт Дмитро Снєгирьов. Окупанти сподіваються, що у них вийде взяти місто в оточення за допомогою ударів по флангах.

Разом з тим, російське військове командування бажає призвати ще більше "м'яса" - до 1,5 млн осіб, про що раніше висловлювався сам міністр оборони РФ Сергій Шойгу.

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