Думають, як зменшити ганьбу: пропагандистам РФ наказали готувати росіян до можливої поразки у війні

Пропагандистам РФ наказали готувати росіян до можливої поразки у війні/ Reuters

Через провали російської армії на фронті пропагандистам Росії роздали вказівки змінити риторику і підготувати росіян до можливої поразки країни-агресорки у війні проти України.

Росія зазнає суттєвих втрат і поразок від захисників України, наважаючи на те, що має чисельні переваги в живій силі та техніці. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Російська верхівка вигадала спосіб, як зробити, щоб не так соромно було програвати. Вони збираються прикритися брехнею про те, що воюють з усіма країнами ЄС і НАТО.

"Щоб змінити уявлення росіян про військову "непереможність" та підготувати суспільство до можливої поразки, російським ЗМІ наказали розповідати про російсько-українську війну як про збройне протистояння рф з усіма країнами Європейського Союзу та НАТО", – зазначають у розвідці.

Кремлівські політтехнологи вирішили, що таким способом зможуть применшити ганьбу РФ, адже скажуть, що воюють нібито з сильнішим противником.

"За інформацією воєнної розвідки України, керівники кремлівських телеканалів, інтернет ЗМІ та пропутінської армії ботів вже отримують вказівки перейти до нової інформаційної політики", – кажуть у розвідці.

читайте такожІсторична помилка: як Росія назавжди втратила право називатися переможцем нацизмуБільше того, росіянам промиватимуть мозок ідеєю, що необхідно об’єднатися заради власного виживання, і заради цього ж нібито потрібно сліпо вірити Путіну.

Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг у День перемоги над нацизмом, 9 травня, закликав Росію припинити війну проти України. Він наголосив, що РФ повинна вивести свої війська з українських територій і перейти до переговорів.

Раніше історик Володимир В’ятрович пояснив, чому РФ продовжує наступ, навіть відчуваючи дух поразки. Він зазначив, що Путін ставиться до бійців своєї армії як до "гарматного м’яса", тому великі втрати у війську на полі бою не змусять його відступити.

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