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Армія РФ прорвалась у Донецькій області: в ISW розкрили невтішну ситуацію на фронті

Юлія Закрепа
24 січня 2025, 10:10
448
Ворожі війська продовжували атакувати позиції ЗСУ під Покровськом.
Армія РФ прорвалась у Донецькій області: в ISW розкрили невтішну ситуацію на фронті
Яка ситуація на фронті / колаж: Главред, фото: 31 окрема механізована бригада, Міноборони РФ, 37-ма окрема бригада морської піхоти
  • Ключові тези ISW:
  • Армія РФ просувається вперед у Донецькій області
  • Ворог активізує наступальні дії, щоб захопити Великої Новосілки

Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що російські війська просунулися на фронті поблизу Торецька та Покровська Донецької області.

У звіті ISW повідомили, що російські окупанти продовжували обмежені наземні атаки на Харківському напрямку, але просувань не мали. Водночас російські воєнкори заявили, що у районі Липців і Вовчанська тривають позиційні бої.

Ситуація у Донецькій області

Відомо, що російські окупаційні війська продовжували обмежені наземні атаки на південний схід від Сіверська у районі Івано-Дар'ївки, однак без просувань. Ворог продовжував наземні атаки поблизу та у межах Часового Яру, але й там не просунувся.

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Також російські блогери заявили, що путінські війська начебто зачистили позиції українських захисників у цехах вогнетривкого заводу у центрі Часового Яру, і зараз ведуть бої на захід від першого цеху.

Ще один блогер заявляв про удар російських військ по українській понтонній переправі у Костянтинівці.

Аналітики повідомили, що окупанти нещодавно просунулися у північній частині Торецька. Геолокаційні кадри вказують на назначене просування ворога до шахти на півночі міста та просування на захід від Нелипівки.

Російські блогери стверджували, що армія РФ начебто захопила щонайменше половину Торецької шахти та просунулася до Кримського. Загарбники проводили штурми у Торецьку, у районі Диліївки та Кримського.

Армія РФ прорвалась у Донецькій області: в ISW розкрили невтішну ситуацію на фронті
Що відомо про Торецьк / Інфографіка: Главред

Російські війська нещодавно просунулися на південний захід від Покровська. Як свідчать геолокаційні кадри, ворог просунувся на північ від Новоєлизаветівки.

У російському Міністерстві оборони заявили про захоплення села Солоне, але аналітики вважають, що росіяни могли окупували цей населений пункт ще станом на 13 січня.

Ворожі війська продовжували атакувати під Покровськом, біля населених пунктів Водяне Друге, Зелене Поле, Миролюбівка, Єлизаветівка, Промінь, Мирноград, Лисівка, Новий Труд, Звірове, Леонтовичі, Петропавлівка, Новосергіївка, Котлине, Успенівка, Срібне та в напрямку Гришиного. Російська армія продовжила наступ у районі Курахового, але не просунулася.

Російські блогери також стверджували, що армія РФ начебто відбила посилений штурм ЗСУ чисельністю у взвод під Кураховим.

Армія РФ прорвалась у Донецькій області: в ISW розкрили невтішну ситуацію на фронті
Що відомо про Курахове / Інфографіка: Главред

Окупанти продовжували штурмувати біля Шевченка та в напрямку Андріївки, біля Дачного, Улаклів, Зеленівки, Янтарного, Розлива та в напрямку Костятинополя.

Ворог активізує наступальні дії задля захоплення Великої Новосілки. Речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" майор Віктор Трегубов заявив про ризик оточення у районі Великої Новосілки.

Російські блогери стверджували про просування путінських військ вздовж траси Т-0518 Павлівка – Велика Новосілка в центрі Великої Новосілки. За їхніми словами, загарбники розрізали населений пункт та начебто оточили невелику групу українських військових у південній частині Великої Новосілки.

Окупанти продовжували наступати біля Великої Новосілки, біля Времівки та Новодарівки.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розкрив деталі Курської операції за 6 місяців та заявив про новий наступ. Водночас генерал підкреслив, що також треба готуватися не лише до оборони, а треба й наступати.

У ЗСУ повідомили, що ситуація біля Великої Новосілки погіршилась. Віктор Трегубов зазначив, що ключовою складністю є географічні особливості Великої Новосілки, зокрема річка, яка обмежує можливості для маневру. За його словами, зараз опрацьовуються плани для подолання цих перешкод.

ЗСУ можуть опиинитись в оточенні, адже ворог може окупувати ще один населений пункт. Лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" ще 17 січня повідомляв про те, що ситуація у районі Великої Новосілки буде дуже напруженою. Ворог намагався просуватися у самому населеному пункті та атакував з флангів.

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