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Під Бахмутом тривають інтенсивні важкі бої: у ЗСУ розкрили шалені втрати росіян

Юлія Куришко
2 жовтня 2023, 22:04 оновлено 2 жовтня, 22:22
Ілля Євлаш повідомив, що ЗСУ вдалося ліквідувати 184 окупанта на цьому напрямку та багато ворожої техніки.
Під Бахмутом тривають інтенсивні важкі бої: у ЗСУ розкрили шалені втрати росіян
Ситуація на Бахмутському напрямку / колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада

Начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш повідомив, що ситуація на Бахмутському напрямку напружена, проте контрольована.Там тривають важкі бої.

"На Бахмутському напрямку традиційно тривають важкі інтенсивні бої. Ситуація стабільно напружена, проте контрольована. 629 разів противник обстрілював позиції Збройних сил України, використовував свої реактивну та ствольну артилерію, також 5 разів використовував авіацію", - розповів Ілля Євлаш в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Він також додав, яких втрат понесли окупанти під час цих зіткнень. ЗСУ вдалося ліквідувати 184 окупанта на цьому напрямку. Серед техніки, яку вдалося знищити: п’ять танків ворожих, також низка різних артилерійських систем, серед яких "Нона-С", два "Гіацинти-Б" буксирувальних, п’ять установок "Мста-Б", дві "Гвоздики", дві реактивні системи залпового вогню "Град".

відео дня

"Крім цього, знищили дві "Акації", одна гармату Д-20 152-міліметри та шість гармат Д-30, досить урожайний такий видався день...", - зазначив Євлаш.

Також, спільно у взаємодії з підрозділами РЕБ, вдало знищені зенітно-ракетний комплекс та радіолокаційну станцію.

"Окрім того, вдалося знищити 6 автомобілів, якими противник підвозив різного виду забезпечення, та знищити зенитно-ракетний комплекс "Оса", який досить уже старий такий, він ще радянського виробництва... Також знищили радіолокаційну станцію П-18, яка дозволяла противнику виявляти повітряні цілі... Спільно у взаємодії з підрозділами РЕБ наші підрозділи ПЗРК знищили 14 FPV-дронів та ще 4 безпілотні літальні апарати ZALA", - наголосив начальник пресслужби.

Стосовно тактичної ситуації на Бахмутському напрямку українські військові там мають успіхи на деяких напрямках.

"Щодо тактичної ситуації: на півдні Бахмуту ми все ще продовжуємо наступальну операцію, маємо успіхи на деяких напрямках... Противник намагається відбити втрачене положення все ще в районі Кліщіївки та Андріївки, проте безуспішно для нього," - підкреслив Ілля Євлаш.

Ситуація на фронті: що відомо

Нагадаємо, що ЗСУ просунулися на Бахмутському напрямку і захопили висоту. Українські війська також намагалися атакувати біля Курдюмівки і спробували перерізати залізничну колію, яка проходить через цей населений пункт, пишуть аналітики ISW.

РФ стягнула "елітні" частини й техніку і хочуть штурмувати Бахмут. Операція українських захисників у Бахмуті може початися лише після того, як вона буде ретельно спланована, зазначив Ілля Євлаш.

У ЗСУ назвали небезпечний напрямок, куди Росія масово стягує нові підрозділи й техніку. Мета російських загарбників - повністю захопити Луганську та Донецьку області. Впродовж минулої доби біля Мар'їнки було зафіксовано 11 атак.

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