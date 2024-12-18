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ЗСУ можуть оточити: ворог хоче перерізати важливу трасу на Донеччині - Попович

Анна Косик
18 грудня 2024, 04:21
1282
Якщо ворогу вдасться реалізувати задумане, українським військовим доведеться відступати через відкриті поля.
Курахово, ВСУ на танке
Ворог вже прорвався за Курахівське водосховище / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, скрін з DeepState

Що сказав Попович:

  • Ворог зайшов за Курахівське водосховище
  • В небезпеці траса Запоріжжя-Донецьк
  • ЗСУ можуть опинитися в оперативному оточенні

Окупаційна армія країни-агресора Росії прорвалася за Курахівське водосховище, що створило нову загрозу для українського угруповання на цій ділянці фронту. Про це в етері "Еспресо" розповів військовий оглядач Денис Попович.

За його словами, прорив ворога дає йому шанс спуститися до траси Запоріжжя-Донецьк, на якій безпосередньо розташоване саме місто Курахове. Окрім цього противник може піднятися з півдня від Зеленівки до Улакли.

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Попович прогнозує, що перерізання траси у будь-якому місці, навіть біля Великої Новосілки, означатиме взяття армією РФ українських сил в оперативне оточення.

ЗСУ можуть оточити: ворог хоче перерізати важливу трасу на Донеччині - Попович
Курахове / Інфографіка: Главред

"Ворог поступово просувається, і, очевидно, не варто доводити до ситуації, коли перерізання траси стане фактом і доведеться виводити наші війська через поля", - додав оглядач.

Наступ РФ на Курахівському напрямку - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що російські окупанти намагаються просуватися на Курахівському напрямку. Зокрема через тиск ворога українських бійців вивели з "Успенівського карману".

Напередодні стало відомо, що на Времівському напрямку ворог хоче перерізати усі шляхи постачання, що ведуть до східного угруповання ЗСУ на Курахівському напрямку. Тому зараз окупаційні сили зосередились на Великій Новосілці.

Попри надскладну ситуацію наразі Курахове перебуває під контролем Збройних сил України. Але становище ЗСУ в місті ускладнене через істотну перевагу росіян у живій силі.

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Хто такий Денис Попович?

Денис Попович – військовий оглядач. Працював у виданні Цензор.НЕТ, в газеті "Сегодня", був головним редактором видання "Судово-юридична газета", а також видання "Народна правда". У 2005-2014 роках працював в газеті "Комерсант-Україна", а з 1998 по 2005 рік - в газеті "Киевские Ведомости".

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війна в Україні ЗСУ Курахове водосховище російські війська Фронт
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