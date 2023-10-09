Одна людина загинула і 18 поранені: окупанти вдарили по житлових кварталах на Херсонщині

Серед поранених на Херсонщині – двоє дітей. Одна з них – 11-річна дівчинка – перебуває в лікарні у важкому стані.

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Наслідки нічного обстрілу Херсона/ Telegram начальника Херсонської МВА, Міноборони РФ

Внаслідок ударів російських окупантів по Херсонській області упродовж минулої доби, 8 жовтня, одна людина загинула і 18 поранені.

Серед поранених – двоє дітей. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram.

Він зазначив, що окупанти за добу здійснили 53 обстріли по області, випустивши 288 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", АГС (автоматичний станковий гранатомет – ред.), танків, авіації, дронів. По Херсону загарбники випустили 96 снарядів

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"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, автостоянку та об'єкт критичної інфраструктури у Херсоні, територію церкви у Херсонському районі", – розповів Прокудін.

Начальник Херсонської МВА Роман Мрочко повідомив у Telegram, що одна з постраждалих внаслідок обстрілів дітей – 11-річна дівчинка – зараз перебуває у лікарні у важкому стані.

Також Мрочко розповів, що у ніч на 9 жовтня окупанти теж били по Херсону, але поки що немає інформації про потерпілих.

"Цієї ночі російські війська знову били по Херсону з тимчасово окупованого лівобережжя. Про потерпілих інформація не надходила", – написав начальник Херсонської МВА й опублікував фотографії наслідків нічного удару по обласному центру.

На Харківщині загинула 65-річна жінка

На жаль, вчора не обійшлося без жертв внаслідок обстрілів і в Харківській області. Там внаслідок артилерійського удару окупантів по місту Вовчанськ Чугуївського району, який стався 8 жовтня після 18:00, було серйозно пошкоджено два приватні будинки і загинула цивільна жінка 65 років. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Крім того, за добу через удари окупантів у м. Вовчанськ було пошкоджено щонайменше 5 приватних житлових будинків. Після 18:30 були зафіксовані ворожі обстріли у с. Землянки. Там без постраждалих та серйозних руйнувань. Загалом під ворожим вогнем перебували понад 15 населених пунктів, зокрема, Кам’янка, Дворічна, Кислівка, Козача Лопань, Охрімівка", – розповів голова ОВА.

Ракетні удари по Україні

У ніч на суботу, 7 жовтня, РФ атакувала Одещину ракетами "Онікс". Постраждали чотири людини. Вони отримали поранення від уламків скла. Їм надана вся необхідна медична допомога.

Також російські окупанти у ніч на 8 жовтня вдарили по Херсонщині – 11 людей були поранені, серед них – 9-місячна дитина. У стані середньої важкості до лікарні забрали 27-річну жінку та її маленьку доньку.

Нагадаємо, у ЗСУ зазначили, що РФ готує масовані удари. Існує цілий перелік об'єктів, які потенційно ворог захоче уразити, попередив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. За його словами, окупанти зроблять ставку на об'єкти енергетики, а також на стратегічні об'єкти держави і об'єкти критичної інфраструктури.

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