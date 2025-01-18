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В бій кидають "верблюдів" і солдатів на милицях: в ЗСУ розкрили нову тактику РФ

Руслана Заклінська
18 січня 2025, 20:08
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На Торецькому напрямку РФ використовує "одноразових" солдатів і не дає зброї для виконання завданнь, розповіли в ОСУВ "Хортиця".
В бій кидають 'верблюдів' і солдатів на милицях: в ЗСУ розкрили нову тактику РФ
Окупанти використовують нову тактику на Торецькому напрямку / Колаж: Главред, фото: 42 окрема механізована бригада, скріншот з відео

Коротко:

  • Росіяни використовують тактику "верблюдів-камікадзе" на Торецькому напрямку
  • Беззбройні, але добре захищені окупанти наближаються до позицій ЗСУ і залишають там боєкомплект
  • Поранених солдатів РФ використовують для виявлення вогневих позицій ЗСУ

Російські окупанти на Торецькому напрямку застосовують тактику "верблюдів-камікадзе", яку перейняли у "вагнерівців". Також росіяни використовують поранених солдатів для виконання завдань на фронті. Про це повідомило ОСУВ "Хортиця" та керівник ЦПД при РНБО Андрій Коваленко.

За словами військових, суть "тактики верблюда" полягає в тому, що росіяни відправляють беззбройних, але добре захищених бійців якомога ближче до українських позицій. Мета таких "верблюдів" — добігти до українських позицій і залишити там боєкомплект.

відео дня

"Головна мета "верблюда" - добігти до позицій Сил оборони та залишити там боєкомплект, міни чи рацію для подальшого використання штурмовими групами. Такі бійці вважаються "одноразовими", тому їм навіть не видають зброю", - зауважили в ОСУВ "Хортиця".

Захисники України зазначають, що ефективність цієї тактики сумнівна, оскільки наявність сучасних дронів значно змінює ситуацію, тому ворог стає менш ефективним в таких атаках. Незважаючи на це, російське командування продовжує використовувати своїх солдатів як "витратний матеріал".

"Як там кажуть в РФ, "своїх нє бросаєм"? Але на мʼясо — можна", - іронічно додали військові.

Водночас керівник ЦПД Андрій Ковленко розповів, що на фронті росіяни використовують поранених солдатів, яких "списали" як непридатних до служби, для виконання завдань. Він поділився відео, на якому видно, як окупант на милицях йде полем і ліквідовується від роботи дронів ЗСУ.

"Якийсь сюр. Р**ня на милицях йде полем і гине. Таких інвалідів росіяни використовують для спроб виявлення вогневих позицій Сил оборони, а також є ще випадки, коли поранених вже списали, а вони вижили, тому їм дають ось такі останні завдання", - пояснив Коваленко.

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, більше половини Торецька в Донецькій області перебуває під контролем російських окупантів, які не припиняють спроб захопити місто. За словами офіцера 12-ї бригади "Азов", понад 50% міста вже втрачено, але українські сили не дають ворогу оточити Торецьк.

Також 17 січня в Мережі поширилася інформація про нібито присутність російських військ у Покровську, однак, за словами військових з ОСУВ "Хортиця", ця інформація є неправдивою. На Покровському напрямку тривають запеклі бої, але ворог не контролює місто.

Крім цього, у Курській області Росія використовує технології часів Другої світової війни для переправи через річки. Десантні машини БТР-Д росіяни оснащують дерев'яними підлогами і в результаті отримують імпровізовані мости для подолання водних перешкод.

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Хто такий Андрій Коваленко

Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України.

За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном.

"Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

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війна в Україні російські війська Торецк війна Росії та України Андрій Коваленко
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