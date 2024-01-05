УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Наступ росіян почнеться 10 або 15 січня: експерт назвав напрямок головного удару

Юрій Берендій
5 січня 2024, 14:06
За словами аналітика, росіяни після перегрупування можуть почати новий наступ на Куп'янському та Лиманському напрямках вже 10 або 15 січня.
Наступ росіян почнеться 10 або 15 січня: експерт назвав напрямок головного удару
ЗСУ очікують нового етапу активізації росіян / Колаж Главред, фото: Міноборони РФ

На Куп'янському напрямку й під Лиманом росіяни здійснили перегрупування й доукомплектування резервів, що може свідчити про підготовку нового наступу на цих напрямках. Про це в ефірі "Еспресо" сказав керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

"На Куп'янському напрямку й під Лиманом ворог здійснив перегрупування й доукомплектування своїх сил. Противник створив додаткові штурмови роти. Кількість людей в цих штурмових ротах налічується десь 160. Ворог планує залучити ці роти за підтримки техніки. Під Лиманом росіяни планували почати наступальні дії 5 січня, тобто сьогодні. Під Куп'янськом наступ може відбутися 10 або 15 січня", - пояснив Мусієнко.

За словами аналітика, через несприятливі погодні умови росіяни не могли проводити свої наступальні операції на цих напрямках бойових дій.

відео дня

Мусієнко зазначив, що російські війська, після того як зазнали великих втрат на Авдіївському напрямку, були змушені передислокувати свої сили. Це призвело до уповільнення їхнього наступу під Куп'янськом. Він додав, що ймовірно, росіяни спробують відновити наступальні дії в районі Синьківки.

Що кажуть в ЗСУ про ситуацію на Куп'янському напрямку?

На Куп'янському напрямку російське командування абсолютно не шкодує свої резерви та продовжує безрезультативні штурми. Про це повідомила начальник служби зв'язків із громадськістю 14-ої окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого Надія Замрига.

"Противник намагається атакувати. Ми провели аналіз і зробили висновок щодо дій ворога. Певний час - день, два, кількість атак ворога налічується близько 15. Коли ворог зазнає значних втрат особового складу й техніки, то росіяни відходять, перегруповуються, поповнюють запаси особового складу, БК. В ці дні маємо кількість атак, яка не перевищує 3-5-7. Наразі спостерігається такий період на Куп'янському напрямку, тому що Сили оборони завдали значних втрат ворогу", - наголосила Замрига.

Вона також додала, що Сили оборони України на цьому напрямку очікують нового етапу активізації російських окупантів після поповнення сил противника.

"Ворога доволі багато. За одну добу тільки нашим підрозділом знищується до 35 осіб, і понад 60 є пораненими. Це говорить про те, що значні втрати завдаються ворогу, але резерви у них ще є. Росіяни хвиля за хвилею йдуть у наступ, гинуть, але знову поповнюють резерви. Ворог не шкодує свій людський резерв", - зауважила Замрига.

Хто такий Олександр Мусієнко

Олександр Мусієнко - блогер і експерт. Є головою недержавної організації "Центр військово-правових досліджень". Виступає в якості експерта в ефірах телеканалів, пише My.ua.

Бойові дії на Куп'янському напрямку

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, за даними видання The Telegraph, російська армія може розпочати новий наступ біля Харкова 15 січня 2024 року. Цей наступ передбачає масштабну атаку на Куп'янськ та прилеглі території.

Російські війська намагаються захопити Синьківку під Куп'янськом у Харківській області та Авдіївку в Донецькій області. За даними Генерального штабу, наразі їхній наступ сповільнився.

Як зазначають аналітики Інституту вивчення війни, Збройні сили України ведуть позиційні бої з російськими військами в районі Куп'янська, Сватового та Кремінної. Водночас, вони вказують на те, що наразі немає інформації про зміну лінії фронту на цьому напрямку.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні Купянск
Реклама

Головне за день

"Треба діяти через олігархів": експерт сказав, як Захід може повалити режим в РФ

"Треба діяти через олігархів": експерт сказав, як Захід може повалити режим в РФ

15:01 Світ
"РФ наступатиме на Харківщині 15 січня": у ГУР зробили заяву про ситуацію

"РФ наступатиме на Харківщині 15 січня": у ГУР зробили заяву про ситуацію

14:39 Україна
Окупанти просунулися на двох напрямках: у розвідці Британії розкрили деталі

Окупанти просунулися на двох напрямках: у розвідці Британії розкрили деталі

14:30 Україна
Всі головні новини

Популярне

Стріляв та погрожував ТЦК: скандального сина вінницької судді затримали 6179

Стріляв та погрожував ТЦК: скандального сина вінницької судді затримали

Пентагон готовий передати Україні зброю на $4,2 млрд, але є умова 4002

Пентагон готовий передати Україні зброю на $4,2 млрд, але є умова

Лише надзвичайно уважна людина знайде 2 помилки на картинці за 9 секунд 3554

Лише надзвичайно уважна людина знайде 2 помилки на картинці за 9 секунд

90% піддавалися тортурам і мають проблеми з ногами: стан військових після полону 3160

90% піддавалися тортурам і мають проблеми з ногами: стан військових після полону

Останні новини

15:51

Одна з дочок Брюса Вілліса показала, як зараз виглядає важкохворий актор

15:43

Загроза для Києва і Дніпра: РФ готова бити касетними крилатими ракетами – експерт

15:40

РФ хоче застосувати по Україні нові зразки озброєння, яких ще не використовувала

15:29

Потрібно знайти лимон за 8 секунд: головоломка для тих, у кого чудовий зір

15:22

Універсальні поради: як у домашніх умовах видалити жирні плями

НАТО не квапиться з передачею ракет Україні, бо готується до війни з РФ - КлочокНАТО не квапиться з передачею ракет Україні, бо готується до війни з РФ - Клочок
15:17

Зрадниця Тодоренко кинула хворих дітей і полетіла заробляти долари в Дубай

15:06

Ніколи не здогадаєтесь, як правильно варити броколі: елементарний лайфхак і овоч збереже всі корисні речовини

15:01

"Треба діяти через олігархів": експерт сказав, як Захід може повалити режим в РФ

14:54

Соціальний вибух і масштабні протести по всій Росії: експерт назвав єдину умову

Реклама
14:52

Співачка Трінчер потрапила в скандал, давши рекламу депутату-фанату Московської церкви

14:39

"РФ наступатиме на Харківщині 15 січня": у ГУР зробили заяву про ситуацію

14:30

Окупанти просунулися на двох напрямках: у розвідці Британії розкрили деталі

14:16

Мар'яна Безугла позбулася посади в Раді: подробиці скандалу

14:14

Мета РФ - країни Балтії: експерт розповів, чим загрожує Україні війна Росії та НАТО

14:14

Пригожин з могили лютує: у мережі "ховають" Герасимова після удару в СакахФото

14:06

Наступ росіян почнеться 10 або 15 січня: експерт назвав напрямок головного удару

13:54

"Росія не зупиниться": у Латвії попередили про загрозу

13:36

Система захисту РФ серйозно постраждала: нові деталі ракетного удару ЗСУ по Криму

13:36

У РФ втрати: ГУР атакувало взводний опорний пункт ворога в Бєлгородській областіВідео

13:05

Чому професійні водії завжди возять в машині картоплю: несподівана відповідь

Реклама
12:57

Китайський гороскоп на 6 січня 2024: Щуру - недоречний флірт, Півню - конкуренція та заздрість

12:52

Хитра оптична ілюзія: потрібно знайти дивний апельсин за 4 секунди

12:41

У Пентагоні назвали терміни завершення навчання пілотів ЗСУ на винищувачах F-16

12:34

Сотні окупантів знищено: генерал ЗСУ розкрив деталі потужного удару на півдні

12:34

6 кораблів та майже 700 окупантів: в ВМС розповіли про успішні удари по флоту РФ

12:02

Коли НАТО передасть Україні багато далекобійних ракет: експерт назвав умови

11:43

КНДР могла передати Росії балістичні ракети: у ЗСУ оцінили ситуацію

11:34

Знищено офіцерів та спецпризначенців РФ: нові деталі ударів по окупантах у Криму

11:33

Росія готує новий наступ під Харковом: у розвідці повідомили дату та напрямок - The Telegraph

11:29

Тільки геній знайде лева серед зебр за 6 секунд: надзвичайно складна загадка

11:09

Як виростити "жіноче щастя" в квітковому горщику: що любить і не любить спатифіллум

11:08

Ця пухка зимова випічка з горіхами виручить, якщо неочікувано прийшли гості: шикарний рецепт кранча

10:47

ЗСУ вдарять по "тріумфу Путіна": Україна має мету на 2024 рік - The Economist

10:38

Нова зброя для ЗСУ: у Зеленського розкрили "план Б" за відсутності допомоги

10:34

"Наймаштабніша атака на Крим": Братчук розкрив, які військові об'єкти були уражені

09:45

Захід може відвернути перемогу Росії цього року: експерт спрогнозував наслідки

09:41

Чого чекати на фронті в січні-лютому 2024: прогноз генерала Годжеса

09:33

Ракети дістають по всій Україні: РФ готує новий масований удар – Сили оборони

09:21

Гороскоп на завтра 6 січня 2024: У Стрільців зашурхотить в кишені, Дівам - проблеми

08:57

США не надаватимуть військову допомогу Україні на рівні 2022-23 років - Держдеп

Реклама
08:36

РФ запустила по Україні "Шахеди": у ЗСУ розповіли про влучання та роботу ППО

08:36

Новий контрнаступ ЗСУ: які напрямки будуть ключовими у 2024 роціПогляд

08:12

Пентагон готовий передати Україні зброю на $4,2 млрд, але є умова

07:58

Росія закуповує та накопичує балістичні ракети: в ISW розкрили підступні плани окупантів

06:10

Росіяни б'ють новими ракетами по УкраїніПогляд

05:55

Як вивести жирну пляму, яка не відіпралася: забутий, але робочий спосіб

04:45

Як почистити автомобільні фари: 5 кроків, щоб вони виглядали щойно наполірованими

04:10

"У РФ почнеться бунт": Жданов сказав, яка причина може змусити росіян вийти проти Путіна

03:40

Оптична ілюзія для людей з орлиним зором: потрібно знайти зірку серед котів

03:12

Лише "пильна рок-зірка" зможе знайти мікрофон менше, ніж за хвилину

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Війна з Росією
Деокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброя
Гороскоп
Гороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтра
Мода та краса
Мода 2023Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти