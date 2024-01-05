Наступ росіян почнеться 10 або 15 січня: експерт назвав напрямок головного удару

За словами аналітика, росіяни після перегрупування можуть почати новий наступ на Куп'янському та Лиманському напрямках вже 10 або 15 січня.

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ЗСУ очікують нового етапу активізації росіян / Колаж Главред, фото: Міноборони РФ

На Куп'янському напрямку й під Лиманом росіяни здійснили перегрупування й доукомплектування резервів, що може свідчити про підготовку нового наступу на цих напрямках. Про це в ефірі "Еспресо" сказав керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

"На Куп'янському напрямку й під Лиманом ворог здійснив перегрупування й доукомплектування своїх сил. Противник створив додаткові штурмови роти. Кількість людей в цих штурмових ротах налічується десь 160. Ворог планує залучити ці роти за підтримки техніки. Під Лиманом росіяни планували почати наступальні дії 5 січня, тобто сьогодні. Під Куп'янськом наступ може відбутися 10 або 15 січня", - пояснив Мусієнко.

За словами аналітика, через несприятливі погодні умови росіяни не могли проводити свої наступальні операції на цих напрямках бойових дій.

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Мусієнко зазначив, що російські війська, після того як зазнали великих втрат на Авдіївському напрямку, були змушені передислокувати свої сили. Це призвело до уповільнення їхнього наступу під Куп'янськом. Він додав, що ймовірно, росіяни спробують відновити наступальні дії в районі Синьківки.

Що кажуть в ЗСУ про ситуацію на Куп'янському напрямку?

На Куп'янському напрямку російське командування абсолютно не шкодує свої резерви та продовжує безрезультативні штурми. Про це повідомила начальник служби зв'язків із громадськістю 14-ої окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого Надія Замрига.

"Противник намагається атакувати. Ми провели аналіз і зробили висновок щодо дій ворога. Певний час - день, два, кількість атак ворога налічується близько 15. Коли ворог зазнає значних втрат особового складу й техніки, то росіяни відходять, перегруповуються, поповнюють запаси особового складу, БК. В ці дні маємо кількість атак, яка не перевищує 3-5-7. Наразі спостерігається такий період на Куп'янському напрямку, тому що Сили оборони завдали значних втрат ворогу", - наголосила Замрига.

Вона також додала, що Сили оборони України на цьому напрямку очікують нового етапу активізації російських окупантів після поповнення сил противника.

"Ворога доволі багато. За одну добу тільки нашим підрозділом знищується до 35 осіб, і понад 60 є пораненими. Це говорить про те, що значні втрати завдаються ворогу, але резерви у них ще є. Росіяни хвиля за хвилею йдуть у наступ, гинуть, але знову поповнюють резерви. Ворог не шкодує свій людський резерв", - зауважила Замрига.

Хто такий Олександр Мусієнко Олександр Мусієнко - блогер і експерт. Є головою недержавної організації "Центр військово-правових досліджень". Виступає в якості експерта в ефірах телеканалів, пише My.ua.

Бойові дії на Куп'янському напрямку

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, за даними видання The Telegraph, російська армія може розпочати новий наступ біля Харкова 15 січня 2024 року. Цей наступ передбачає масштабну атаку на Куп'янськ та прилеглі території.

Російські війська намагаються захопити Синьківку під Куп'янськом у Харківській області та Авдіївку в Донецькій області. За даними Генерального штабу, наразі їхній наступ сповільнився.

Як зазначають аналітики Інституту вивчення війни, Збройні сили України ведуть позиційні бої з російськими військами в районі Куп'янська, Сватового та Кремінної. Водночас, вони вказують на те, що наразі немає інформації про зміну лінії фронту на цьому напрямку.

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