Армії України потрібно перейти до глухої оборони: боєць ЗСУ назвав три причини

Потрібно зберегти людей і дотримуватися курсу спрямованого на утримання нинішніх позицій, вважає командир взводу БПЛА 59-ї ОМБр Андрій Серган.

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Важливо не нагнітати ситуацію, потім потрібно буде зробити два кроки вперед - Серган / Колаж: Главред, фото: 66-а ОМБр, Міноборони РФ

Силам оборони України потрібно перейти в глуху оборону, оскільки окупанти агресора Росії накопичили сили, безпілотники і величезну кількість артилерії. Зараз потрібно зберегти людей і взяти курс на утримання позицій. Про це заявив командир взводу БПЛА 59-ї окремої мотопіхотної бригади ім. Якова Гандзюка ЗСУ Андрій Серган.

Як повідомляє Радіо Свобода, він розповів про те, що на даному етапі війни слід перейти в глуху оборону. Основне завдання зараз - зберегти людей і посилитися на позиціях.

"(Потрібно, - ред.) зберегти людей, закопатися максимально, замінуватися, щоб нас не вибили звідти (із займаних позицій) за будь-яких умов", - сказав військовий. відео дня

За словами командира 59-ї ОМБр, все буде залежати від політики, постачань озброєнь, боєприпасів і роботи наземних дронів.

"...На цьому етапі потрібно переходити в глуху оборону, це моя точка зору... А там буде видно, можливо, і збережемо Авдіївку. Це все залежить навіть не від військових, це все залежить від політики, від постачань озброєння, боєприпасів і тих самих наземних дронів. Тільки тоді можна говорити про результати - збережемо ми Авдіївку. чи ні", - вважає воїн.

Також він додав, що війська РФ продовжують штурмувати українські позиції і втрата локацій ще не означає завершення боїв.

"Ще раз повторюю, якщо навіть буде втрата заводу (Авдіївського коксохіму), що, звичайно, стратегічно невигідно, але це не втрата країни. Це всього лише крок назад, потім треба буде зробити два кроки вперед. Тому важливо не нагнітати ситуацію...",- підкреслив Андрій Серган.

Допомога Україні з боку США

Журналісти американського видання The Washington Post раніше повідомили, що 6 грудня Сенат повинен розглянути пакет законопроектів на суму в 110 мільярдів доларів, яким передбачається допомога і Україні. Журналісти вважають, що ініціативи не проголосують, оскільки демократи і республіканці не можуть домовитися щодо питання безпеки південних кордонів Штатів.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак вважає, що Україна ризикує програти війну, якщо Вашингтон не виділить Києву новий пакет військової допомоги. Він закликав Конгрес якомога швидше виділити кошти на фінансування підтримки, оскільки Україна має плани щодо звільнення окупованих Росією територій.

Глава Білого дому Джо Байден назвав загрозу зриву військової допомоги США Україні "абсолютним божевіллям". За його словами, американська адміністрація доб'ється пролонгації фінансування підтримки української держави.

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