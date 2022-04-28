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Арестович уточнив, де зараз зосереджені сили російських військ

28 квітня 2022, 20:45

Є декілька основних напрямків, на яких Росія концентрує свої війська для проведення атак на українську армію.

Арестович уточнив, де зараз зосереджені сили російських військ/ УНІАН, Reuters

Армія РФ намагається атакувати позиції захисників України з боку Херсонщини і в районі Ізюма на Харківщині.

Крім цього, російські загарбники не полишають спроб захопити завод "Азовсталь" у Маріуполі, де перебувають українські бійці. Про це розповів радник голови Офісу президента України Олексій Арестович під час брифінгу ввечері у четвер, 28 квітня.

"Найбільші зусилля ворога зараз зосереджуються на ізюмському напрямі, на "Азовсталі" та на херсонсько-криворізькому, херсонсько-миколаївському напрямках. Це основні напрямки, на яких вони концентрують війська", – заявив радник голови ОП.

Він зазначив, що окупанти атакують позиції захисників України, б’ють артилерією та авіацією. Проте українські воїни продовжують мужньо й успішно обороняти рідну землю.

Крім цього, росіяни намагаються чинити психологічний вплив на українців, поширюючи дезінформацію і фейки. Тому Арестович закликав громадян нашої держави вірити лише офіційній інформації від української сторони.

Нагадаємо, українські військові відновили контроль над селищем Кутузівка Харківської області. Окупанти на Харківщині відступили з втратами на двох напрямках. У Генштабі наголосили, що найбільша активність ворога спостерігається на Слобожанському і Донецькому напрямках.

Також повідомлялося, що на Запоріжжі в селищі Якимівка Мелітопольського району українські бійці Руху опору ССО ЗСУ підірвали залізничний міст, яким російські загарбники доставляли зброю і паливо з території окупованого Криму. Цей міст мав стратегічне значення для РФ, адже був єдиним залізничним сполученням з окупованим Кримом.

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