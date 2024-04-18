Анонсований на травень наступ Росії вже почався: ворог визначив два напрямки

Українські захисники навіть в умовах дефіциту боєприпасів ефективно стримують сили ворога.

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Росія пішла у наступ / колаж: Главред, фото: 37 окрема бригада морської піхоти, 71 окрема єгерська бригада

Наступ Росії, який, за даними західної преси, мав початися у травні-червні, вже триває. Ворог для себе визначив два напрямки, і намагається там прорвати оборону наших захисників, повідомив аналітик Defense Express Іван Киричевський.

Киричевський зауважив, що противник здійснив понад 80 атак тільки за минулу добу, і це, на думку експерта, неоднозначно вказує про початок наступу.

При цьому чітко виділяються два напрямки, куди ворог кидає найбільші зусилля та ресурси – себто Бахмутський та Новопавлівський, додав він.

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"На цьому тлі ми можемо зафіксувати, що наші оборонці стримують ворога, попри об’єктивний дефіцит ресурсів, набагато ефективніше та краще, порівнюючи навіть не тільки з очікуваннями західних коментаторів, але й очікувань всередині України також", - пояснив Киричевський.

Аналітик зауважив проблему - в тому, що росіяни на полі бою намагаються постійно нарощувати використання живої сили і техніки.

Снарядний голод у ЗСУ Українські військові говорять про серйозні побоювання через відсутність військової допомоги від США. Вони наголошують, що зараз дуже відчувається перевага російських окупантів, і вони вважають це "поворотним моментом" у війні, йдеться у публікації CNN. Колишній командир батальйону "Айдар" Євген Дикий підтвердив, що загострення ситуації на фронті сталося через накладення одразу двох проблем - дефіциту особового складу та снарядів. "Ми стали просто жертвами Дональда Трампа та його прихильників, і через чиє блокування ми зараз не маємо снарядів великих калібрів", - сказав він.

Новини з фронту - Росія готує новий наступ

Раніше The Economist писав, що влітку країна-агресорка Росія може почати новий великий наступ по всьому фронту. За даними експертів, глухий кут, у який зайшла військова допомога Україні від США, ризикує дозволити Росії прорвати оборонні лінії України.

Президент Володимир Зеленський інформацією підтвердив, зауваживши, що до нової операції ворога, яку Кремль готує на літо, Україна не готова.

"Ми стабілізували ситуацію. Це краще, ніж було два-три місяці тому, коли в нас був великий дефіцит артилерійських боєприпасів, різних видів озброєння. Ми абсолютно не бачили великого, величезного контрнаступу з боку Росії... Вони не мали успіху", - сказав глава держави.

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