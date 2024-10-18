Альтернатива плану перемоги України: Подоляк зробив важливу заяву

У Зеленського відповіли, чи є в України план "Б".

https://glavred.net/ukraine/alternativa-planu-pobedy-ukrainy-podolyak-sdelal-vazhnoe-zayavlenie-10606427.html Посилання скопійоване

План перемоги / колаж: Главред, фото: Офіс президента, facebook.com/mpodolyak2, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Альтернативою для плану перемоги України є спостереження за масштабним геноцидом України. Про це заявив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк, передає 24 канал.

За його словами, коли партнери хочуть ще часу, щоб подумати, чи давати, чи не давати Україні ті чи інші дозволи - це парадоксально звучить.

"Немає "якщо". Або ви йдете в логіці війни, і вона чітко сьогодні прописана в плані примусу Росії до адекватності, або спокійно дивитеся за геноцидом. Або абсолютно логічний план із математичною калькуляцією, в якому прописано все для того, щоб змінити соціальні настрої в Росії, щоб побачити зовсім інші події в Росії. Або тоді всі сідають, вибачте з попкорном, і дивляться за масштабним геноцидом України, поки вся наша країна не буде залита кров'ю", - наголосив він.

відео дня

Подоляк підкреслив, що в рамках міжнародного права Україна може законно завдавати ударів на будь-яку відстань, будь-якою зброєю по території РФ.

"Це не про дозволи, а навпаки - про вигадані заборони, які суперечать міжнародному праву", - підсумував він.

План перемоги / Інфографіка: Главред

Хто такий Михайло Подоляк Український політичний діяч, політтехнолог, журналіст, радник глави Офісу президента Володимира Зеленського. З початком повномасштабного вторгнення в Україну, брав участь в українсько-російських переговорах, пише Вікіпедія. Один з ключових спікерів ОП.

План перемоги України - що відомо

Нагадаємо, 16 жовтня президент Володимир Зеленський представив План перемоги у Верховній Раді України. План перемоги складається з п'яти пунктів, серед них геополітичні, військові, економічні та безпекові. Перші чотири розраховані на період війни, п'ятий – на повоєнний час.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що у таємних додатках до плану перемоги України йдеться про можливість проведення ударів вглиб території Росії. Також визначено необхідну для цього зброю.

В той же час, речник Держдепартаменту США Метью Міллер сказав, що Вашингтон продовжує обговорювати з Києвом План перемоги, ініційований президентом України Володимиром Зеленським.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред