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Активно вербують українців: ГУР повідомило про підготовку окупантів до зимової атаки

Єлизавета Бельмас
14 листопада 2023, 17:43оновлено 14 листопада, 18:32
У Головному управлінні розвідки України розповіли, як ворожа армія готується до зимових атак.
ГУР повідомило про підготовку окупантів до зимової атаки
ГУР повідомило про підготовку окупантів до зимової атаки / колаж : Главред, фото: УНІАН, ДТЕК

Спецслужби Росії вже активно готуються до нанесення зимових атак. Окупанти збирають інформацію про військову та критичну інфраструктуру за допомогою колаборантів-навідників. Про це розповів представник ГУР Андрій Черняк.

За його словами, росіяни проводять активну підготовку до нової хвилі ракетних ударів і дронового терору. Зокрема, ворожа армія розвідує об'єкти критичної та транспортної інфраструктури.

Масованих обстрілів ще не було, але ми спостерігаємо, як вони проводять дорозвідку об'єктів, - розповідає представник ГУР.

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Крім іншого, на території Росії, де працюють Сили України, спостерігається активне вербування громадян України. Все це фіксується і передається правоохоронним органам для подальшої роботи.

Також над пошуком і "знешкодженням" навідників працює Служба безпеки України. Головне завдання СБУ полягає в тому, щоб зуміти випередити колаборантів і не дати їм виконати поставлене завдання. Тобто, виявити їх необхідно ще на етапі підготовки.

Що очікувати від ворога взимку

Нагадаємо, екс-глава прес-служби Генштабу ЗСУ, полковник Владислав Селезньов повідомив, що нас попереду чекає досить складна осінь і не менш складна зима, бо на фронті ворог використовуватиме боєприпаси від північнокорейських виробників.

При цьому, у звіті аналітиків Інституту вивчення війни повідомляється, що погіршення погодних умов в осінньо-зимовий період суттєво вплине на проведення операцій на полі бою. У той же час наступ зимових холодів і опадів не зупинить бойові дії, а лише внесе корективи в характер їх проведення.

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війна в Україні ГУР
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