Активно вербують українців: ГУР повідомило про підготовку окупантів до зимової атаки

Спецслужби Росії вже активно готуються до нанесення зимових атак. Окупанти збирають інформацію про військову та критичну інфраструктуру за допомогою колаборантів-навідників. Про це розповів представник ГУР Андрій Черняк.
За його словами, росіяни проводять активну підготовку до нової хвилі ракетних ударів і дронового терору. Зокрема, ворожа армія розвідує об'єкти критичної та транспортної інфраструктури.
Масованих обстрілів ще не було, але ми спостерігаємо, як вони проводять дорозвідку об'єктів, - розповідає представник ГУР.відео дня
Крім іншого, на території Росії, де працюють Сили України, спостерігається активне вербування громадян України. Все це фіксується і передається правоохоронним органам для подальшої роботи.
Також над пошуком і "знешкодженням" навідників працює Служба безпеки України. Головне завдання СБУ полягає в тому, щоб зуміти випередити колаборантів і не дати їм виконати поставлене завдання. Тобто, виявити їх необхідно ще на етапі підготовки.
Що очікувати від ворога взимку
Нагадаємо, екс-глава прес-служби Генштабу ЗСУ, полковник Владислав Селезньов повідомив, що нас попереду чекає досить складна осінь і не менш складна зима, бо на фронті ворог використовуватиме боєприпаси від північнокорейських виробників.
При цьому, у звіті аналітиків Інституту вивчення війни повідомляється, що погіршення погодних умов в осінньо-зимовий період суттєво вплине на проведення операцій на полі бою. У той же час наступ зимових холодів і опадів не зупинить бойові дії, а лише внесе корективи в характер їх проведення.
Інші новини:
- РФ готує "бронекулак" і націлилася на захоплення двох міст: де чекати штурму
- Військову допомогу Україні припинять: Словаччина повідомила НАТО про рішення
- Український спортсмен втік від мобілізації в ЄС і зробив цинічну заяву