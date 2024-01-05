'Вітають і проводжають в останню путь': Морозов про ситуацію біля Авдіївки

Росіяни намагаєються просунутися з промзони до житлових кварталів Авдіївки.

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Ворог намагається заходити із промзони у будинки / Колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, Командування об'єднаних сил ЗСУ

Після новорічних свят ворог дещо зменшив активність, але швидко відновив наступальні дії. Окупанти намагаються продавити Сили оборони біля Степового та прорватися до Авдіївки через промислову зону. Про це повідомив офіцер "Легіону Свободи" і майор МВС Максим Морозов в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Ситуація поки що залишається складною, є точки зіткнення там, де ворог продовжує активно діяти - це звичайно Степове, також напрямок Очеретяного. Знову ж таки було невеличке зменшення атакувальних дій відразу після Нового року, але воно швидко припинилося і ворог продовжує залучати всі піхотні штурми, живу силу, а намагаючись все-таки продавити наші Сили оборони біля Степового. І намагається вийти на збільшення північної клішні за допомогою виходу на оперативний простір біля смт Очеретяне", - сказав майор МВС.

Морозов відзначив, що південний фланг оборони Авдіївки залишається стійким, і ворог не має значних успіхів. Проте російські сили продовжують свої намагання проникнути через промислову зону та ввійти в місто, зосереджуючись на житлових кварталах старої частини Авдіївки.

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Водночас, офіцер зауважив, що окупанти використовують малі тактичні групи для введення в райони зіткнень, призначені для проведення розвідки в бою. Ці групи зазнають втрат і швидко заміщуються новими військовими, але така стратегія має обмежені результати.

"Зазвичай малі тактичні групи, які для того, мабуть, і створені, щоб коли вони їх втратять, то не так було боляче. Але відбувається розвідка боєм, росіяни втрачають ці групи й відсилають нові. Тому масової піхотної спроби зайти нема. А малі групи завжди зустрічають, вітають і проводжають в останню путь", - зауважив Морозов.

Ситуація в Авдіївці

Нагадаємо, Авдіївський напрямок зазнає артилерійських та мінометних обстрілів з боку російської армії. Окупанти мають намір обійти місто з півночі для перерізання логістичних ліній Збройних сил України, проте ці плани наразі провалюються.

Також українські військові успішно проводять операції на Авдіївському напрямку. Головним районом оборони в Авдіївці наразі є коксохімічний завод, який є природною фортецею, аналогічною до "Азовсталі" в Маріуполі.

Як повідомляв Главред, ситуація під Авдіївкою залишається напруженою. Росіяни змінили напрямок наступу і тепер намагаються просунутись у бік Очеретиного.

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