УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

"Вітають і проводжають в останню путь": Морозов про ситуацію біля Авдіївки

Руслана Заклінська
5 січня 2024, 16:28
Росіяни намагаєються просунутися з промзони до житлових кварталів Авдіївки.
'Вітають і проводжають в останню путь': Морозов про ситуацію біля Авдіївки
Ворог намагається заходити із промзони у будинки / Колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, Командування об'єднаних сил ЗСУ

Після новорічних свят ворог дещо зменшив активність, але швидко відновив наступальні дії. Окупанти намагаються продавити Сили оборони біля Степового та прорватися до Авдіївки через промислову зону. Про це повідомив офіцер "Легіону Свободи" і майор МВС Максим Морозов в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Ситуація поки що залишається складною, є точки зіткнення там, де ворог продовжує активно діяти - це звичайно Степове, також напрямок Очеретяного. Знову ж таки було невеличке зменшення атакувальних дій відразу після Нового року, але воно швидко припинилося і ворог продовжує залучати всі піхотні штурми, живу силу, а намагаючись все-таки продавити наші Сили оборони біля Степового. І намагається вийти на збільшення північної клішні за допомогою виходу на оперативний простір біля смт Очеретяне", - сказав майор МВС.

Морозов відзначив, що південний фланг оборони Авдіївки залишається стійким, і ворог не має значних успіхів. Проте російські сили продовжують свої намагання проникнути через промислову зону та ввійти в місто, зосереджуючись на житлових кварталах старої частини Авдіївки.

відео дня

Водночас, офіцер зауважив, що окупанти використовують малі тактичні групи для введення в райони зіткнень, призначені для проведення розвідки в бою. Ці групи зазнають втрат і швидко заміщуються новими військовими, але така стратегія має обмежені результати.

"Зазвичай малі тактичні групи, які для того, мабуть, і створені, щоб коли вони їх втратять, то не так було боляче. Але відбувається розвідка боєм, росіяни втрачають ці групи й відсилають нові. Тому масової піхотної спроби зайти нема. А малі групи завжди зустрічають, вітають і проводжають в останню путь", - зауважив Морозов.

Ситуація в Авдіївці

Нагадаємо, Авдіївський напрямок зазнає артилерійських та мінометних обстрілів з боку російської армії. Окупанти мають намір обійти місто з півночі для перерізання логістичних ліній Збройних сил України, проте ці плани наразі провалюються.

Також українські військові успішно проводять операції на Авдіївському напрямку. Головним районом оборони в Авдіївці наразі є коксохімічний завод, який є природною фортецею, аналогічною до "Азовсталі" в Маріуполі.

Як повідомляв Главред, ситуація під Авдіївкою залишається напруженою. Росіяни змінили напрямок наступу і тепер намагаються просунутись у бік Очеретиного.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні Авдіївка війна Росії та України бої за Авдіївку
Реклама

Головне за день

РФ била по Харкову ракетами не російського виробництва: в ОВА розкрили деталі

РФ била по Харкову ракетами не російського виробництва: в ОВА розкрили деталі

17:12 Україна
Україна звільнила нові території на півдні: у Генштабі Естонії розкрили деталі

Україна звільнила нові території на півдні: у Генштабі Естонії розкрили деталі

16:57 Світ
Ситуація в Авдіївці різко змінилась: росіяни почали штурм по всьому фронту

Ситуація в Авдіївці різко змінилась: росіяни почали штурм по всьому фронту

16:24 Україна
Всі головні новини

Популярне

Стріляв та погрожував ТЦК: скандального сина вінницької судді затримали 6444

Стріляв та погрожував ТЦК: скандального сина вінницької судді затримали

Лише надзвичайно уважна людина знайде 2 помилки на картинці за 9 секунд 4354

Лише надзвичайно уважна людина знайде 2 помилки на картинці за 9 секунд

Пентагон готовий передати Україні зброю на $4,2 млрд, але є умова 4287

Пентагон готовий передати Україні зброю на $4,2 млрд, але є умова

90% піддавалися тортурам і мають проблеми з ногами: стан військових після полону 3258

90% піддавалися тортурам і мають проблеми з ногами: стан військових після полону

Останні новини

17:42

Як швидко зняти гель лак вдома: потрібно виконати 5 кроків для ідеального результату

17:23

Росіяни на лівобережжі Дніпра посилюють натиск: використовують бронетехніку - Гуменюк

17:21

Армія РФ тримає ініціативу на полі бою: ЗСУ відвойовують населені пункти

17:19

Зверніть увагу перед сном: лікар розповів, кому не можна приймати гарячий душ

17:19

Українські воїни отримали на фронт 260 авто за сприяння Favbet Foundation

НАТО не квапиться з передачею ракет Україні, бо готується до війни з РФ - КлочокНАТО не квапиться з передачею ракет Україні, бо готується до війни з РФ - Клочок
17:12

РФ била по Харкову ракетами не російського виробництва: в ОВА розкрили деталі

17:11

Це допоможе навіть у екстренному випадку: як попрасувати одяг, якщо немає праски

17:09

Ведуча 1 + 1 Наталія Островська розповіла, як їй вдалося народити за 13 хвилин

16:57

Україна звільнила нові території на півдні: у Генштабі Естонії розкрили деталі

Реклама
16:28

"Вітають і проводжають в останню путь": Морозов про ситуацію біля Авдіївки

16:24

Ситуація в Авдіївці різко змінилась: росіяни почали штурм по всьому фронту

16:20

"Постійно говорить, що він немічний старигань": 88-річний Делон зібрався засудити сина

16:12

Війна триватиме ще мінімум рік, військові запаси США виснажуються - Bloomberg

16:06

В Україну прийдуть аномальні температури: де буде +15 градусів, а де -20

15:51

Одна з дочок Брюса Вілліса показала, як зараз виглядає важкохворий актор

15:43

Загроза для Києва і Дніпра: РФ готова бити касетними крилатими ракетами – експерт

15:40

РФ хоче застосувати по Україні нові зразки озброєння, яких ще не використовувала

15:29

Потрібно знайти лимон за 8 секунд: головоломка для тих, у кого чудовий зір

15:22

Універсальні поради: як у домашніх умовах видалити жирні плями

15:17

Зрадниця Тодоренко кинула хворих дітей і полетіла заробляти долари в Дубай

Реклама
15:06

Ніколи не здогадаєтесь, як правильно варити броколі: елементарний лайфхак і овоч збереже всі корисні речовини

15:01

"Треба діяти через олігархів": експерт сказав, як Захід може повалити режим в РФ

14:54

Соціальний вибух і масштабні протести по всій Росії: експерт назвав єдину умову

14:52

Співачка Трінчер потрапила в скандал, давши рекламу депутату-фанату Московської церкви

14:39

"РФ наступатиме на Харківщині 15 січня": у ГУР зробили заяву про ситуацію

14:30

Окупанти просунулися на двох напрямках: у розвідці Британії розкрили деталі

14:16

Мар'яна Безугла позбулася посади в Раді: подробиці скандалу

14:14

Мета РФ - країни Балтії: експерт розповів, чим загрожує Україні війна Росії та НАТО

14:14

Пригожин з могили лютує: у мережі "ховають" Герасимова після удару в СакахФото

14:06

Наступ росіян почнеться 10 або 15 січня: експерт назвав напрямок головного удару

13:54

"Росія не зупиниться": у Латвії попередили про загрозу

13:36

Система захисту РФ серйозно постраждала: нові деталі ракетного удару ЗСУ по Криму

13:36

У РФ втрати: ГУР атакувало взводний опорний пункт ворога в Бєлгородській областіВідео

13:05

Чому професійні водії завжди возять в машині картоплю: несподівана відповідь

12:57

Китайський гороскоп на 6 січня 2024: Щуру - недоречний флірт, Півню - конкуренція та заздрість

12:52

Хитра оптична ілюзія: потрібно знайти дивний апельсин за 4 секунди

12:41

У Пентагоні назвали терміни завершення навчання пілотів ЗСУ на винищувачах F-16

12:34

Сотні окупантів знищено: генерал ЗСУ розкрив деталі потужного удару на півдні

12:34

6 кораблів та майже 700 окупантів: в ВМС розповіли про успішні удари по флоту РФ

12:02

Коли НАТО передасть Україні багато далекобійних ракет: експерт назвав умови

Реклама
11:43

КНДР могла передати Росії балістичні ракети: у ЗСУ оцінили ситуацію

11:34

Знищено офіцерів та спецпризначенців РФ: нові деталі ударів по окупантах у Криму

11:33

Росія готує новий наступ під Харковом: у розвідці повідомили дату та напрямок - The Telegraph

11:29

Тільки геній знайде лева серед зебр за 6 секунд: надзвичайно складна загадка

11:09

Як виростити "жіноче щастя" в квітковому горщику: що любить і не любить спатифіллум

11:08

Ця пухка зимова випічка з горіхами виручить, якщо неочікувано прийшли гості: шикарний рецепт кранча

10:47

ЗСУ вдарять по "тріумфу Путіна": Україна має мету на 2024 рік - The Economist

10:38

Нова зброя для ЗСУ: у Зеленського розкрили "план Б" за відсутності допомоги

10:34

"Наймаштабніша атака на Крим": Братчук розкрив, які військові об'єкти були уражені

09:45

Захід може відвернути перемогу Росії цього року: експерт спрогнозував наслідки

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Війна з Росією
Битва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація Криму
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти