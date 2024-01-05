Ситуація в Авдіївці різко змінилась: росіяни почали штурм по всьому фронту

За словами начальника Авдіївської МВА, після настання морозів та промерзання грунтів, росіяни готують нову хвилю наступу на місто.

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З настанням морозів росіяни підуть у наступ із застосуванням техніки / Колаж Главред, фото: УНІАН, Міноборони РФ

Росіяни почали наступ на Авдіївському напрямку після кількох днів відносного зниження активності. Сили оборони продовжують утримувати позиції по всій лінії зіткнення. Про це в ефірі телеканалу FREEDOM повідомив начальник Авдіївської міської військової адміністрації (МВА) Віталій Барабаш.

"Останнім часом часто ставлять запитання, чи стало легше на нашому напрямку. На жаль, не стало. Кілька днів було умовне зниження активності в плані штурмових дій ворога, але це все було компенсовано кількістю й щільністю артилерійських обстрілів, "Градами", танковими обстрілами, мінометними, авіабомбовими ударами. Буквально, цифри: 1 січня — 22 авіабомбових удари, 2 січня — 31, 3 січня — 19, 4-го — 17, сьогодні від ранку вже 4 авіабомбових удари", — сказав він.

За словами Віталія Барабаша, вчора російські окупаційні війська активізувались по всій лінії фронту в районі Авдіївки. Він також додав, що Сили оборони змогли відбити всі штурмові дії ворога на цьому напрямку.

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"Усі позиції витримані, лінія оборони тримається, проривів ніяких немає, але, дійсно, дуже складно. І знову ж таки — це все під акомпанемент авіабомбових ударів й тієї ж самої артилерії. В останній тиждень, це точно, менш як 40 масованих обстрілів протягом доби по громаді взагалі не буває", — сказав Барабаш.

Він зазначив, що через очікуване похолодання і промерзання грунтів можна припустити, що російські окупанти можуить почати застосовувати в ході штурмових дій на позиції Сил оборони важку техніку.

"Найімовірніше, так і буде, про це говорять й командири на нашому напрямку. Усі кажуть, що як тільки почнуться морози та підмерзне ґрунт, поїде техніка", — сказав Барабаш.

Як зазначив начальник Авдіївської міської військової адміністрації (МВА) Віталій Барабаш в даний час російські війська продовжують великою кількістю малих груп вести штурмові операції.

Наступ росіян на Авдіївку

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Сили оборони України відзначились успішними діями в районі Авдіївки Донецької області. Їм вдалось захопити позиції противника та взяти в полон кількох військовополонених.

Голова міської військової адміністрації Авдіївки Віталій Барабаш повідомив, що російська армія збільшила обстріли міста.

Сили оборони України проводять успішні операції проти російських окупантів в масштабах, подібних до тих, що відбувалися у Бахмуті у 2022 році, повідомив екс-командир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий.

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