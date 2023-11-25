Через атаку дронів у Києві без світла Залишилося 77 житлових будинків - Міненерго

Крім того, як повідомляють чиновники Міненерго, під час обстрілу в Київській області відключалися повітряні лінії потужністю 330 кіловат.

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У Києві через атаку дронів залишалися без світла 77 житлових будинків / колаж Главред, фото УНІАН

Після масової атаки дронами, яку окупанти влаштували по Києву вранці 25 листопада, тимчасово були без світла 77 житлових будинків і 120 установ. Про це повідомляється на офіційній сторінці Міненерго в Facebook.

"Вранці 25 листопада під час масштабного дронового обстрілу в столиці була знеструмлена повітряна лінія. В результаті без світла залишилися 77 житлових будинків і 120 установ в центральній частині міста. Причини з'ясовуються. Тривають роботи з відновлення", - сказав він.

Крім того, як повідомляють чиновники Міненерго, під час обстрілу в Київській області відключалися повітряні лінії потужністю 330 кіловат.

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"Також під час обстрілу на Київщині відключалися повітряні лінії 330 кВ. попередня причина - пошкодження внаслідок обстрілу. Триває обстеження для з'ясування причин", - написали вони.

Атака дронами по Києву 25 листопада

У ніч на 25 листопада Росія влаштувала масову атаку на Київ.

Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, під час нічної атаки росіян на столицю в двох районах Києва впали уламки безпілотників.

В результаті виникла пожежа в дитячому садку. Крім того, уламки від "Шахедів" влаштували пожежу і руйнування в багатоповерхівці в Солом'янському районі столиці.

"У Печерському районі столиці падіння уламків збитого БПЛА. Всі служби слідують на місце. Виклики медиків у Солом'янському районі. Бригади виїхали", - повідомив мер Києва.

Пізніше стало відомо, що в Солом'янському районі в результаті падіння уламків двоє постраждалих - у обох гостра реакція на стрес. У 5-поверховому будинку сталося руйнування на другому поверсі. У будівлі опинилися заблоковані дві жінки.

Як пізніше повідомив представник столичної військової адміністрації Михайло Шаманов, бійці ППО в Києві та околицях збили понад 40 російських "Шахедів".

"За попередньою інформацією, постраждали дві людини, у обох гостра реакція на стрес. Це була наймасовіша атака Києва За останній місяць", - сказав він.

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